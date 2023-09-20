Сергеев не будет бриться даже при требле «Зенита»: «Перекрашу в золотой, может быть»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Иван Сергеев Футбол

Иван Сергеев заявил, что не собирается бриться.

Об этом футболист рассказал после матча Фонбет Кубка России против «Ахмата» (3:3, 4:2 пенальти)

– Мы ни разу не видели вас без бороды. Если в этом сезоне команда возьмет требл, может быть, вы ее сбреете?

– Если возьмем требл? Нет, все равно бриться не буду.

Но что‑нибудь обязательно придумаю. Может быть, перекрашу в золотой, но обещать не буду! – сказал нападающий «Зенита» Иван Сергеев.

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15 комментариев

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ТрактоПоктер
Ответ charly_54
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Судя по тональности комментария - был у тебя неудачный опыт....
+11
-1
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Давид Agabekyan
У журналиста проблемы с памятью. По-моему Сергеев сбривал бороду
+5
0
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Дмитрий9779
Ответ Юра Коленко
Надёжин автор опуса,как можно взять требл -если Зенит не играет в международных турнирах?
Чемпионат,кубок и суперкубок,не?
+4
-1
+3
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TEScom
С бородой Ивану лучше, более внушительно выглядит, брутальнее.
+2
0
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Gibraltar
Ваня ЦФД 👏👏👏
+1
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Creator178
Сегодня выдал отличный матч!
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mean machine/
Caniball
А ваш требл это что? Копа, Кубок ПариМатч, а третий?
+1
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charly_54
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Виктор Иванович
Я не видел его без бороды, но знаю одно чела, у которого лицо точно такое же и подбородок там совсем не фонтан. Уверен, Сергеев по этой же причине не бреется, это оправдано.
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Владимир Пушкарев
Ответ Давид Agabekyan
У журналиста проблемы с памятью. По-моему Сергеев сбривал бороду
После вызова в сборную сбривал
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Матвей Суицидин
Ответ Давид Agabekyan
У журналиста проблемы с памятью. По-моему Сергеев сбривал бороду
но лучше бы не сбривал)
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