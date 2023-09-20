Сергеев не будет бриться даже при требле «Зенита»: «Перекрашу в золотой, может быть»

Иван Сергеев заявил, что не собирается бриться.

Об этом футболист рассказал после матча Фонбет Кубка России против «Ахмата» (3:3, 4:2 пенальти)

– Мы ни разу не видели вас без бороды. Если в этом сезоне команда возьмет требл, может быть, вы ее сбреете?

– Если возьмем требл? Нет, все равно бриться не буду.

Но что‑нибудь обязательно придумаю. Может быть, перекрашу в золотой, но обещать не буду! – сказал нападающий «Зенита» Иван Сергеев.

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