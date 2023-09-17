Где смотреть ЛАСК – Ливерпуль, во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы УЕФА 21 сентября
В четверг, 21 сентября, сыграют ЛАСК и Ливерпуль в 1 туре Лиги Европы УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Вальдштадион».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют ЛАСК – Ливерпуль
- Начало матча запланировано на 19:45 по московскому времени.
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