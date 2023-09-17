В четверг, 21 сентября, сыграют ЛАСК и Ливерпуль в 1 туре Лиги Европы УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Вальдштадион».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют ЛАСК – Ливерпуль

Начало матча запланировано на 19:45 по московскому времени.

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Прогноз на матч ЛАСК – Ливерпуль