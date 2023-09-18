Гончаренко про 0:0 с «Факелом»: «Урал» должен был выиграть по созданным моментам. Хладнокровия не хватает»

Теги премьер-лига Россия Урал Факел Виктор Гончаренко Футбол

Виктор Гончаренко оценил ничью «Урала» с «Факелом» (0:0) в Мир РПЛ.

«Если мы все так расстроены результатом сегодняшнего матча, то, значит, правильная психология становится у команды. Неожиданное слабое начало. Первый фол, потом несколько угловых, немного зажались. Исходя из этого первый тайм у нас выпал.

Во втором тайме взяли игру под контроль. По созданным моментам мы должны были выиграть, но реализация не была на должном уровне. Хладнокровия не хватает. Мы должны выжимать свои моменты.

Количество очков и место, на котором мы находимся… А на каком месте мы сейчас находимся? На пятом? Ну… В любом случае [есть] разочарование [от результата]. Но какое-то движение должно быть в каждом матче.

Для нас неожиданная ситуация, когда столько людей уехало в сборные. Это играет свою роль», — сказал главный тренер «Урала».

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1 комментарий

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Adeen
Нормально я так потерялся... Я был уверен, что Гончаренко - тренер Краснодара.
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