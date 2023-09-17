«Севилья» выиграла в первом матче Рамоса после возвращения и не пропустила – впервые в этой Ла Лиге. Было 3 поражения подряд
«Севилья» одержала первую победу в этом сезоне Ла Лиги.
В 5-м туре Ла Лиги «Севилья» обыграла «Лас Пальмас» со счетом 1:0. До этого команда проиграла все три матча в Ла Лиге – «Валенсии» (1:2), «Алавесу» (3:4) и «Жироне» (1:2). Отметим, что матч с «Атлетико» в 4-м туре был перенесен из-за погодных условий.
В матче против «Лас-Пальмас» за «Севилью» впервые после возвращения сыграл Серхио Рамос, присоединившийся к команде этим летом на правах свободного агента. 37-летний защитник провел на поле весь матч.
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