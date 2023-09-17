«Севилья» выиграла в первом матче Рамоса после возвращения и не пропустила – впервые в этой Ла Лиге. Было 3 поражения подряд

Теги Севилья Атлетико Серхио Рамос Ла Лига Лас-Пальмас Футбол

«Севилья» одержала первую победу в этом сезоне Ла Лиги.

В 5-м туре Ла Лиги «Севилья» обыграла «Лас Пальмас» со счетом 1:0. До этого команда проиграла все три матча в Ла Лиге – «Валенсии» (1:2), «Алавесу» (3:4) и «Жироне» (1:2). Отметим, что матч с «Атлетико» в 4-м туре был перенесен из-за погодных условий.

В матче против «Лас-Пальмас» за «Севилью» впервые после возвращения сыграл Серхио Рамос, присоединившийся к команде этим летом на правах свободного агента. 37-летний защитник провел на поле весь матч.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Половинкин
Глыба и Легенда, надеюсь поможет им в этом сезоне, в этлм бардаке....
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Petran_grek
легенда !
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кузя Гитарист
Ответ Manu Maks
ЛА лига не курорт тут не отдохнешь!!!
Сейчас каталонские фанаты Лиги индейцев тебя начнут минусовать . Ведь теперь для них сильнее млс лиги нет
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Manu Maks
Ответ Кузя Гитарист
Сейчас каталонские фанаты Лиги индейцев тебя начнут минусовать . Ведь теперь для них сильнее млс лиги нет
Да как то по барабану на их минуси
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий