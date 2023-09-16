Заболотный забил 5-й гол в 8 матчах РПЛ с пенальти за удар Ломаева ладонью в лицо Роше. Форвард ЦСКА – 2-й бомбардир лиги после Кассьерры
Антон Заболотный реализовал пенальти в матче между ЦСКА и «Крыльями Советов».
Судья Артем Любимов с помощью ВАР назначил 11-метровый после того, как вратарь «Крыльев» Иван Ломаев неудачно сыграл на выходе и попал ладонью по лицу защитнику ЦСКА Виллиану Роше. Голкипер получил желтую карточку за этот фол.
На 32-й минуте пенальти реализовал Антон Заболотный, для которого это 5-й гол в 8 матчах текущего розыгрыша Мир РПЛ.
Заболотный занимает второе место в списке лучших бомбардиров российского чемпионата, уступая лишь форварду «Зенита» Матео Кассьерре, у которого 6 голов в 7 матчах. Полная статистика 32-летнего нападающего доступна здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между ЦСКА и «Крыльями Советов».
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Главное, чтобы продолжал забивать дальше )
По футбольным правилам это фол и пенальти.
Да и с Ерохиным это было после свистка, в заварушке - тут не пенальти.
Хотя карточку Роша заслуживал, даже не спорю.