Заболотный забил 5-й гол в 8 матчах РПЛ с пенальти за удар Ломаева ладонью в лицо Роше. Форвард ЦСКА – 2-й бомбардир лиги после Кассьерры

Антон Заболотный реализовал пенальти в матче между ЦСКА и «Крыльями Советов».

Судья Артем Любимов с помощью ВАР назначил 11-метровый после того, как вратарь « » неудачно сыграл на выходе и попал ладонью по лицу защитнику ЦСКА Виллиану Роше. Голкипер получил желтую карточку за этот фол.

На 32-й минуте пенальти реализовал , для которого это 5-й гол в 8 матчах текущего розыгрыша Мир .

Заболотный занимает второе место в списке лучших бомбардиров российского чемпионата, уступая лишь форварду «Зенита» Матео Кассьерре, у которого 6 голов в 7 матчах. Полная статистика 32-летнего нападающего доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между ЦСКА и «Крыльями Советов».

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