Заболотный забил 5-й гол в 8 матчах РПЛ с пенальти за удар Ломаева ладонью в лицо Роше. Форвард ЦСКА – 2-й бомбардир лиги после Кассьерры

Теги ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия судьи Антон Заболотный Виллиан Роша видеоповторы Иван Ломаев Артем Любимов Футбол

Антон Заболотный реализовал пенальти в матче между ЦСКА и «Крыльями Советов».

Судья Артем Любимов с помощью ВАР назначил 11-метровый после того, как вратарь «Крыльев» Иван Ломаев неудачно сыграл на выходе и попал ладонью по лицу защитнику ЦСКА Виллиану Роше. Голкипер получил желтую карточку за этот фол.

На 32-й минуте пенальти реализовал Антон Заболотный, для которого это 5-й гол в 8 матчах текущего розыгрыша Мир РПЛ.

Заболотный занимает второе место в списке лучших бомбардиров российского чемпионата, уступая лишь форварду «Зенита» Матео Кассьерре, у которого 6 голов в 7 матчах. Полная статистика 32-летнего нападающего доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между ЦСКА и «Крыльями Советов».

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14 комментариев

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Кирилл
Зе пока что прям выдает ударное начало сезона !
Главное, чтобы продолжал забивать дальше )
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seversever
Ответ Кирилл
Зе пока что прям выдает ударное начало сезона ! Главное, чтобы продолжал забивать дальше )
Отвратительный тайм провел, постоянно терял мячи, отдал примерно три точные передачи.
+9
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Кирилл
Ответ Groznyi2024
А, ну тут не за горло, тут можно и пользу коней пенку поставить
Ломаев даже не играл в мяч - просто сыграл в голову Роши.
По футбольным правилам это фол и пенальти.

Да и с Ерохиным это было после свистка, в заварушке - тут не пенальти.
Хотя карточку Роша заслуживал, даже не спорю.
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Max Zhomkov
когда в пляжный футбол играл у меня был такой же момент с командой Элмонт. Я играл верховой мяч, вратарь не дотянулся до мяча и двумя кулаками дал мне в затылок. У меня аж звёзды в глазах пошли. Когда меня привели в чувство судья показал вводить мяч от ворот. КАК МЕНЯ БОМБАНУЛО!! я готов был его убить, орал на него, аж слюной изошелся. Короче получил жёлтую тогда. До сих пор зло берёт
+5
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Крамбопулос Майкл
Молодец!
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Никита Самарин
На свой личный рекорд пошёл 💪.
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bettini
Если Зе - один из лучших бомбардиров чемпионата, то каков уровень самого чемпионата?
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milky way
ЗМ уже вряд ли получит, но если так продолжит дальше...
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Джек_Скарабей
Ответ jss
мяч уже был сыгран игроком Крыльев, когда Ломаев врезался, какое тут пенальти, мяч уже летел в сторону ворот ЦСКА
В том то и дело, что мяч уже был сыгран, Ломаев получается просто так Роше врезал😁. 100% пенальти.
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