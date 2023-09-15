«Крылья Советов» отдали Липового в аренду «Нефтехимику»

« » объявил о переходе Данила Липового.

23-летний вингер « » будет выступать за клуб Мелбет Первой лиги до конца сезона.

Во второй половине прошлого сезона Липовой играл на правах аренды за « ». Также он известен по выступлениям за «Динамо», «Химки» и «Оренбург».

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