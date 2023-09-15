«Крылья Советов» отдали Липового в аренду «Нефтехимику»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия трансферы Первая лига Нефтехимик Волгарь Данил Липовой Футбол

«Нефтехимик» объявил о переходе Данила Липового.

23-летний вингер «Крыльев Советов» будет выступать за клуб Мелбет Первой лиги до конца сезона.

Во второй половине прошлого сезона Липовой играл на правах аренды за «Волгарь». Также он известен по выступлениям за «Динамо», «Химки» и «Оренбург».

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4 комментария

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damondiamond
а Настоящего не отдали
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Roman
Липовой, Круговой, Мостовой, Лесовой... все они как-то не до конца раскрыты, что ли, надежды подавали-то большие
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Pertinax Gandi
В Динамо считался перспективным. Но что-то пошло не так. В принципе ещё молодой, но в 23 года разъезжать по арендам первака, это уже наверное диагноз.
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rasso
Подавал в Динамо надежды. Может быть, у знакомого тренера сумеет себя проявить
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