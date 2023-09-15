«Крылья Советов» отдали Липового в аренду «Нефтехимику»
«Нефтехимик» объявил о переходе Данила Липового.
23-летний вингер «Крыльев Советов» будет выступать за клуб Мелбет Первой лиги до конца сезона.
Во второй половине прошлого сезона Липовой играл на правах аренды за «Волгарь». Также он известен по выступлениям за «Динамо», «Химки» и «Оренбург».
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