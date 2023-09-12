Бонуччи подаст в суд на «Ювентус» из-за исключения из состава. Игрок хочет пожертвовать полученные деньги на благотворительность

Теги Леонардо Бонуччи Ювентус бундеслига Германия серия А Италия Унион Берлин Благотворительность Футбол

Леонардо Бонуччи подаст в суд на «Ювентус».

Напомним, в июле туринский клуб исключил защитника из основной команды и выставил на продажу. После этого футболист перешел в берлинский «Унион».

По информации Джанлуки Ди Марцио, Бонуччи решил подать в суд на свой бывший клуб. Игрок обвиняет «Ювентус» в том, что после отстранения он не мог нормально тренироваться, в результате чего ему был нанесен ущерб в профессиональном и имиджевом плане.

Бонуччи хочет, чтобы «бьянконери» компенсировали нанесенный ущерб. Делом занимаются адвокаты защитника Антонио Конте и Габриэле Цуккеретти. 

Сам Бонуччи уточнил, что пожертвует полученную сумму на благотворительность, если суд удовлетворит его требования.

Итальянец хочет перевести деньги организациям Neuroland и Live Onlus. Первая организация поддерживает семьи детей, госпитализированных в отделение детской нейрохирургии. Вторая покупает и жертвует дефибрилляторы для спортивных клубов, школ и муниципалитетов за счет продаж вещей известных спортсменов на аукционах.

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10 комментариев

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Elfanir
Конте однако от нечего делать решил податься в юриспруденцию)
+13
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+13
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<~Inter~>
весёлая неделя у Ювентуса
+6
0
+6
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impaled
Пусть не забудет с полученных денег перевести Алане Мамаевой на алименты.
+5
0
+5
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Апач
нормальное отношение легенды к клубу)))... из чего-то подобного помню как Виери судился с Моратти из-за якобы прослушки...но там после ухода Бизона хотя бы пару лет прошло. А тут по свежачку решил.
+2
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Михаил Опякин
Прокуратура Турина не направила документы в Ювентус о недопустимости нарушения права на труд Бонуччи
+1
0
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Aleksey Yashin
-5 очков Ювентусу
+2
-2
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savik-A.M.
да тут все логично , какой бы он не был легендой ( правда в Милан успел побегать ) у Юве не очень с финансами и очень высооплачиванмый лавочник совсем ни к чему
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Max Semenik
Ответ <~Inter~>
весёлая неделя у Ювентуса
Остаётся только, чтобы на город упал метеорит.
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savik-A.M.
Ответ Streetbor
Турин умеет прощаться со своими легендами Дель Пьеро не даст соврать бгг
а что не так с Дель Пьеро , элементарно не продлили контракт , так как ему уже было 38 , а на банке он бы и не хотел сидеть , а каким либо тренером или функционером он всегда говорил что не будет
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