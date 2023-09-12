Бонуччи подаст в суд на «Ювентус» из-за исключения из состава. Игрок хочет пожертвовать полученные деньги на благотворительность

Леонардо Бонуччи подаст в суд на «Ювентус».

Напомним, в июле туринский клуб исключил защитника из основной команды и выставил на продажу. После этого футболист перешел в берлинский « ».

По информации Джанлуки Ди Марцио, Бонуччи решил подать в суд на свой бывший клуб. Игрок обвиняет « » в том, что после отстранения он не мог нормально тренироваться, в результате чего ему был нанесен ущерб в профессиональном и имиджевом плане.

Бонуччи хочет, чтобы «бьянконери» компенсировали нанесенный ущерб. Делом занимаются адвокаты защитника Антонио Конте и Габриэле Цуккеретти.

Сам Бонуччи уточнил, что пожертвует полученную сумму на благотворительность, если суд удовлетворит его требования.

Итальянец хочет перевести деньги организациям Neuroland и Live Onlus. Первая организация поддерживает семьи детей, госпитализированных в отделение детской нейрохирургии. Вторая покупает и жертвует дефибрилляторы для спортивных клубов, школ и муниципалитетов за счет продаж вещей известных спортсменов на аукционах.

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