Где смотреть сборная Италии – Сборная Украины, во сколько прямая трансляция матча, Евро 2024 отборочный турнир 12 сентября
Во вторник, 12 сентября, сыграют сборная Италии и сборная Украины в рамках Евро 2024 Отборочного Турнира.
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- Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Италии – сборная Украины
- Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.
Евро 2024 отборочный турнир: все новости
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