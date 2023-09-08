Президент «ПСЖ» не ожидает саудовские клубы в ЛЧ: «Если это будет турнир наподобие Суперкубка, то почему нет?»

Нассер Аль-Хелайфи не ждет участия клубов Саудовской Аравии в Лиге чемпионов.

«Не думаю, что какие-либо клубы будут участвовать в турнире, которые не представляют Европу.

Не знаю, что произойдет в дальнейшем, но на данный момент не думаю, что какие-либо другие команды сыграют в .

Если это будет турнир наподобие Суперкубка или что-то в этом роде, то почему нет?» – главы Европейской ассоциации клубов и президент « » .

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