Президент «ПСЖ» не ожидает саудовские клубы в ЛЧ: «Если это будет турнир наподобие Суперкубка, то почему нет?»

Теги ПСЖ Лига чемпионов УЕФА высшая лига Саудовская Аравия Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Нассер Аль-Хелайфи не ждет участия клубов Саудовской Аравии в Лиге чемпионов.

«Не думаю, что какие-либо клубы будут участвовать в турнире, которые не представляют Европу.

Не знаю, что произойдет в дальнейшем, но на данный момент не думаю, что какие-либо другие команды сыграют в Лиге чемпионов.

Если это будет турнир наподобие Суперкубка или что-то в этом роде, то почему нет?» – главы Европейской ассоциации клубов и президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий