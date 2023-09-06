Тренер женской сборной Словении подал в отставку после обвинений в сексизме, расизме и оскорблениях. Он говорил, что футболистки играют «как дикие свиньи», по их словам

Тренер женской сборной Словении подал в отставку на фоне обвинений в сексизме.

Борут Ярц покинул свой пост после жалоб в Футбольный союз Словении со стороны 31 футболистки на его неподобающее поведение. Летом спортсменки опубликовали открытое письмо, в котором обвиняли Ярца в психологическом насилии и проявлениях сексизма и расизма. В частности, по утверждениям футболисток, тренер говорил им, что они играют «как дикие свиньи».

После требования футболисток сборной уволить тренера Ярц подал в отставку. В заявлении, опубликованном на сайте футбольного союза, он опроверг обвинения в свой адрес, подчеркнув, что всегда действовал в соответствии с этическими принципами и нормами морали.

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