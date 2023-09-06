Тренер женской сборной Словении подал в отставку после обвинений в сексизме, расизме и оскорблениях. Он говорил, что футболистки играют «как дикие свиньи», по их словам

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Тренер женской сборной Словении подал в отставку на фоне обвинений в сексизме.

Борут Ярц покинул свой пост после жалоб в Футбольный союз Словении со стороны 31 футболистки на его неподобающее поведение. Летом спортсменки опубликовали открытое письмо, в котором обвиняли Ярца в психологическом насилии и проявлениях сексизма и расизма. В частности, по утверждениям футболисток, тренер говорил им, что они играют «как дикие свиньи».

После требования футболисток сборной уволить тренера Ярц подал в отставку. В заявлении, опубликованном на сайте футбольного союза, он опроверг обвинения в свой адрес, подчеркнув, что всегда действовал в соответствии с этическими принципами и нормами морали.

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16 комментариев

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savik-A.M.
Ответ Пикачу82
Пошла жара! Теперь всех мужиков из женского футбола уберут. Придумают сексизм, фашизм, мазохизм, онанизм...
э онанизм не трогайте !)
+14
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+14
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the80dream
Фулл хаус собрал
+12
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Пикачу82
Пошла жара! Теперь всех мужиков из женского футбола уберут. Придумают сексизм, фашизм, мазохизм, онанизм...
+14
-5
+9
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Мақсат Алдаш
Ответ Пикачу82
Пошла жара! Теперь всех мужиков из женского футбола уберут. Придумают сексизм, фашизм, мазохизм, онанизм...
Ну и правильно, что делать мужикам в женском футболе, ты не пойдешь напр в женскую баню😂
+3
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+3
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Руслан Лукьяненко
ну разве он неправильно сказал что-то?
+3
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vitas1207
Ответ Мақсат Алдаш
Ну и правильно, что делать мужикам в женском футболе, ты не пойдешь напр в женскую баню😂
Я бы с радостью:)Но ,как говорится в одной шутке- если голая девушка попадёт в мужскую баню,ей все рады , улыбаются и пытаются поддержать,а если голый мужчина в женскую,то они кричат, кидаются и выгоняют,что говорит о том,что мужчины более добры и отзывчивы:)))
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FortMinor
судя по тому что он собрал сразу несколько обвинений в сексизме, расизме и тд то видать интересный мужик, я бы с ним хотел бы выпить пива)
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Артем Русанов
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justbored
😭😭😭
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Glukinho
это дикосвинизм
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Полосатый Октобус*)
Когда тренер карягами называет игроков-мужчин, то это тоже психологическое насилие, сексизм и расизм, при желании.
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6tspey7tb5
Фулл есть? Друг просит
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Дмитрий Крутенко
Блин, уже и этого тренеров лишают. У них и так нервная работа, а обозвать как-то футболиста, плохо сыгравшего - это для них вроде психологической разгрузки. А так если они будут вежливыми, то все будет копиться внутри и увеличится количество сердечных заболеваний.
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Jesse Boy
дикие свиньи!! добавлю в словарь, очень колоритно.
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Пикачу82
Ответ Мақсат Алдаш
Ну и правильно, что делать мужикам в женском футболе, ты не пойдешь напр в женскую баню😂
Пойду, массажистом.
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