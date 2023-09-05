Экс-тренера «Селтика» Леннона обвинили в том, что он пукнул в прямом эфире, анализируя матч с «Рейнджерс»

Нил Леннон, вероятно, испортил воздух в ходе прямого эфира на телевидении.

Пользователи социальных сетей обвинили бывшего главного тренера « » в том, что, анализируя матч, он остановился на полуслове и пукнул в прямом эфире.

Нил Леннон посетил футбольную программу The Football Show, чтобы обсудить итоги матча между «Селтиком» и « » (1:0) в рамках чемпионата Шотландии.

Говоря о тактике «Рейнджерс», Леннон в какой-то момент сделал паузу в своей речи, тишина в студии наполнилась коротким звуком, после чего тренер продолжил свою мысль.

Пользователь твиттера, опубликовавший видеофрагмент с Ленноном в телеэфире, написал: « случайно остановился на полуслове, чтобы пукнуть».

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