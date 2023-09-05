Экс-тренера «Селтика» Леннона обвинили в том, что он пукнул в прямом эфире, анализируя матч с «Рейнджерс»

Теги высшая лига Шотландия Селтик Рейнджерс Нил Леннон телевидение Футбол

Нил Леннон, вероятно, испортил воздух в ходе прямого эфира на телевидении.

Пользователи социальных сетей обвинили бывшего главного тренера «Селтика» в том, что, анализируя матч, он остановился на полуслове и пукнул в прямом эфире.

Нил Леннон посетил футбольную программу The Football Show, чтобы обсудить итоги матча между «Селтиком» и «Рейнджерс» (1:0) в рамках чемпионата Шотландии.

Говоря о тактике «Рейнджерс», Леннон в какой-то момент сделал паузу в своей речи, тишина в студии наполнилась коротким звуком, после чего тренер продолжил свою мысль.

Пользователь твиттера, опубликовавший видеофрагмент с Ленноном в телеэфире, написал: «Нил Леннон случайно остановился на полуслове, чтобы пукнуть».

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26 комментариев

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Jenqa123
Спасибо, очень познавательная новость
+35
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+35
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Назар Игорь
Чем ещё Спортс нас сегодня успеет порадовать? Ждëм-с.
+22
0
+22
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несахар
искал в ленте именно такую новость.
и ведь нашёл!!!
спасибо, спортс!
+10
0
+10
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Валерий Боголюбов
Как говорил мой дед, лучше геройски пернуть, чем предательски бзднуть.
+6
0
+6
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a2wai
Где это видано, чтобы в новостях было хоть что-то про спорт на нашем пердежном сайте, отвратительно!
+6
0
+6
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Zlatan Ibra
Хорошо, что в заголовке хоть не написали "инкриминировали"
+4
0
+4
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like a boss
Леннон жив!
+3
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+3
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And-Rover
Не пукнул, а издал звук стрельбы.
+3
0
+3
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VictorVallecano
Тоже мне новость. Ленька Слуцкий бздит каждый эфир, не останавливаясь и не делая пауз.
+4
-1
+3
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Тиджани Бабангида
Какая перспективная тема для спортса
+2
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micka
Новость с запахом
+2
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Tigo_Volchara93
Есть пруфы?
Дайте пруфы
+2
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Кирилл Смирнов
Так у Селтика и Рейнджерс давняя вражда. Вот Леннон и дал понять
+2
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Rasan
Красавчик! В другой раз можно и в памперс навалить:))) Спасибо спорцу за рубрику "Из жизни копрофилов":))
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justbored
Представляю в каком шоке и отвращении была бы местная публика после прочтения Рабле, например. Но по счастью их чтение - это спортивные новости. ))
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GiovanniX
Он же говорил о тактике Рейнджерс, вот и объяснил где недочёт был
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Bdv68
какого челна баскетбольный тренер комментирует хоккей -то?
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grevestor
В чем проблема? Пукнул, а не перданул же.
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Stewart D.
Напомню что слоган спорца - делаем спорт лучше

не позорились бы и сменили бы на что то другое. спорц совершенно никакого отношения не имеет что чему-то, что делало бы спорт лучше)))
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YasAmura
Ахахах, супчика наелся перед эфиром))
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ТрактоПоктер
Ответ n9mn977m27
Комментарий удален пользователем
Абсолютно ничего странного
Спортс уже давно превратился в политическилгбтэшное шоу с уклоном в дом 2
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alexus-1990
серьезное обвинение
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Н.Ф.
Комментарий удален модератором
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maximus3737
Новости, которые мы заслужили
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justbored
😂
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