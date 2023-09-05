Экс-тренера «Селтика» Леннона обвинили в том, что он пукнул в прямом эфире, анализируя матч с «Рейнджерс»
Нил Леннон, вероятно, испортил воздух в ходе прямого эфира на телевидении.
Пользователи социальных сетей обвинили бывшего главного тренера «Селтика» в том, что, анализируя матч, он остановился на полуслове и пукнул в прямом эфире.
Нил Леннон посетил футбольную программу The Football Show, чтобы обсудить итоги матча между «Селтиком» и «Рейнджерс» (1:0) в рамках чемпионата Шотландии.
Говоря о тактике «Рейнджерс», Леннон в какой-то момент сделал паузу в своей речи, тишина в студии наполнилась коротким звуком, после чего тренер продолжил свою мысль.
Пользователь твиттера, опубликовавший видеофрагмент с Ленноном в телеэфире, написал: «Нил Леннон случайно остановился на полуслове, чтобы пукнуть».
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и ведь нашёл!!!
спасибо, спортс!
Дайте пруфы
не позорились бы и сменили бы на что то другое. спорц совершенно никакого отношения не имеет что чему-то, что делало бы спорт лучше)))
Спортс уже давно превратился в политическилгбтэшное шоу с уклоном в дом 2