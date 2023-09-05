Вальдано об отношении к ЛГБТ: «Неправильно, что футбол по-прежнему в тупике при том уровне развития, которого мы достигли»
Хорхе Вальдано высказался об отношении к ЛГБТ в футболе.
– Иногда футбол продолжает считать, что он автономен и может позволять себе вещи, которые категорически не одобряются в других сферах. Когда для футболиста станет естественным рассказывать о своих сексуальных предпочтениях?
– Когда молодой футболист Джошуа Кавалло из Австралии говорил о своей сексуальной ориентации, лучшими были заявления Клоппа на следующий день.
То, что футбол по-прежнему в тупике, кажется неправильным при том уровне развития, которого мы достигли, – сказал бывший футболист сборной Аргентины.
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Зря Спортс такое постит.
Я нейтрально отношусь ко всей этой теме, но я категорически против пропаганды с той или иной стороны
Только о ориентации в пространстве с хорошей доставкой мяча
Пхахаха