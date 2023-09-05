Вальдано об отношении к ЛГБТ: «Неправильно, что футбол по-прежнему в тупике при том уровне развития, которого мы достигли»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп высшая лига Австралия Аделаида Юнайтед Хорхе Вальдано ЛГБТ Джошуа Кавалло Футбол

Хорхе Вальдано высказался об отношении к ЛГБТ в футболе.

– Иногда футбол продолжает считать, что он автономен и может позволять себе вещи, которые категорически не одобряются в других сферах. Когда для футболиста станет естественным рассказывать о своих сексуальных предпочтениях?

– Когда молодой футболист Джошуа Кавалло из Австралии говорил о своей сексуальной ориентации, лучшими были заявления Клоппа на следующий день.

То, что футбол по-прежнему в тупике, кажется неправильным при том уровне развития, которого мы достигли, – сказал бывший футболист сборной Аргентины.

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36 комментариев

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А.В. Бубнов
Ответ Алексей Поляков
А зачем вообще рассказывать о своих сексуальных предпочтениях?
А вот это и есть пропаганда.
Зря Спортс такое постит.
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+19
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ARIGAMI ARIGAMI
Ну зачем ЛГБТ сюда добавлять? Давайте ещё черт возьми футболистам-геям дадим квоты в клубах, как в киноиндустрии.
+20
-6
+14
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Алексей Поляков
А зачем вообще рассказывать о своих сексуальных предпочтениях?
+16
-5
+11
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BaldFraud
Лучше всего об этом выскажется Рапино: Команда выигрывает только с ЛГБТ игроками в составе. Это наука!
+13
-3
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Rus Donskoy
Ответ А.В. Бубнов
А вот это и есть пропаганда. Зря Спортс такое постит.
ты прав на 1000%
+9
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JENNINGS
Личная жизнь - это лично дело исключительно каждого человека, но только в том случае, если это не задевает ничьи интересы.
Я нейтрально отношусь ко всей этой теме, но я категорически против пропаганды с той или иной стороны
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-3
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Ilya Ilya
Ответ Slider Mcculighan
Уровень, которого мы достигли - это убивать друг друга в военных конфликтах?
Так этот уровень был всегда. Что те-же военные хохлов делали в Афганистане при нато ?)
+5
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blаncо
Ну так не сдерживайся, Хорхе, сделай каминг-аут.
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Pasha Giggz
По ходу Вальданыча ждёт хорошая прибавка к пенсии)
+2
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Aggrrist
Ровно в такие моменты возникают вопросы об уровне развития.
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Alex Legend
Это говорит не о развитии футбола, а об его деградации. Сделали из футболистов из простых примеров для подражания как 20-40 лет назад каких-то икон, богов футбола. Обсуждают с ними всякую ересь, пишут миллионы заказных статей за или против, обсуждают любовниц, кто с кем спит, кто на какой машине ездит, кто во сколько спать ложится, теперь уже о сексуальных предпочтениях поговорим, а дальше, дальше что? Свобода? Свобода в чём и кого? Точно не наша свобода.
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Owen_the_Simple
Оставьте вы уже футбол в покое. Снимите номер в отеле и кувыркайтесь там, прендергасты, и всем пофиг будет. Футбол тут при чём?
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majestic1980
Что-то Вальдано совсем не туда понесло...
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А.В. Бубнов
Ответ Rus Donskoy
линия осторожности линии без ограничений *)))
И шаг влево, шаг вправо...
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Кашшай Чакырович
Вот эти заявления ,они и показывают ,что футбол это религия и через эту религию продвигают свои интересы верха , реклама этой содомии ,уже на всех уровнях ,главная опасность это дети ,они взялись за детишек ! То Клопп вирусолог продвигал вакцинацию ,теперь он продвигает всю эту содомию ,верха говорят ,они все это транслируют ,кстати Байден открыто уже говорит ,что на следующую пандемию уйдет много денег ! Готовьтесь Клопп опять станет вируслогом !
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Rus Donskoy
Ответ А.В. Бубнов
И шаг влево, шаг вправо...
)) шаг влево шаг вправо)) и там пернатые)) 🐦 надо быть осторожнее))
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Pavelaznaurov
Какой то триумф п……. Скоро стыдно будет быть натуралом….мне кажется это какой то идиотизм в котором участвует и формирует общественное мнение пресса,просто в восторге((((((
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А.В. Бубнов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ну зачем ЛГБТ сюда добавлять? Давайте ещё черт возьми футболистам-геям дадим квоты в клубах, как в киноиндустрии.
Если это внедрят, мы знаем кто это ненароком и весьма опрометчиво предложил)
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А.В. Бубнов
Хз, включая футбол, меньше всего я хотел бы думать о нетрадиционной ориентации игрока.
Только о ориентации в пространстве с хорошей доставкой мяча
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Rus Donskoy
Ответ А.В. Бубнов
И шаг влево, шаг вправо...
но у них нет продолжения рода, так что мы победим!)
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Rus Donskoy
Ответ А.В. Бубнов
Я всегда прав Я АВе Бубнов!
))) 👍 так держать 😁
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А.В. Бубнов
Ответ Rus Donskoy
))) 👍 так держать 😁
Буду придерживаться линии
Пхахаха
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Rus Donskoy
Ответ А.В. Бубнов
Буду придерживаться линии Пхахаха
линия осторожности линии без ограничений *)))
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Yri Yrov
это уровень людей а не футбола
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А.В. Бубнов
Ответ Rus Donskoy
)) шаг влево шаг вправо)) и там пернатые)) 🐦 надо быть осторожнее))
Вот и я том)
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