Вальдано об отношении к ЛГБТ: «Неправильно, что футбол по-прежнему в тупике при том уровне развития, которого мы достигли»

Хорхе Вальдано высказался об отношении к ЛГБТ в футболе.

– Иногда футбол продолжает считать, что он автономен и может позволять себе вещи, которые категорически не одобряются в других сферах. Когда для футболиста станет естественным рассказывать о своих сексуальных предпочтениях?

– Когда молодой футболист из Австралии говорил о своей сексуальной ориентации, лучшими были заявления на следующий день.

То, что футбол по-прежнему в тупике, кажется неправильным при том уровне развития, которого мы достигли, – сказал бывший футболист сборной Аргентины.

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