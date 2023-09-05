«Химки» отдали защитника Тассано в аренду «Торреенсе» из 2-й лиги Португалии. Подмосковный клуб может подписать форварда-легионера

Кристиан Тассано перешел в «Торреенсе» из второго португальского дивизиона.

Согласно Transfermarkt, « » отдали 27-летнего уругвайского защитника в аренду до конца сезона.

В текущем розыгрыше Мелбет Первой лиги провел лишь один матч.

По данным телеграм-канала « с Ильевым», до закрытия трансферного окна «Химки» рассчитывают подписать центрфорварда. Поиск ведется в том числе за рубежом.

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