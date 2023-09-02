«Ньюкасл» проиграл 3 матча подряд и идет 14-м в АПЛ. Клуб в одной группе ЛЧ с «ПСЖ», «Миланом» и «Боруссией»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Милан Ньюкасл премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Эдди Хау Футбол

«Ньюкасл» проиграл третий матч подряд в АПЛ.

Команда тренера Эдди Хау уступила «Брайтону» (1:3) в матче 4-го тура АПЛ.

В первом туре чемпионата «Ньюкасл» обыграл «Астон Виллу» (5:1), но после этого проиграл «Манчестер Сити» (0:1) и «Ливерпулю» (1:2).

«Сороки» занимают 14-е место в турнирной таблице АПЛ на данный момент, имея на своем счету три балла.

Ранее по итогам жеребьевки Лиги чемпионов стали известны соперники «Ньюкасла» по групповому этапу турнира – «ПСЖ», «Милан» и дортмундская «Боруссия».

В прошлом сезоне команда Хау заняла четвертую позицию в АПЛ.

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95 комментариев

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Pucheslav
Бывает такое, когда в первые 4 тура играешь против Астон Виллы, Ман Сити, Ливерпуля и Брайтона
+143
-3
+140
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sintenced
Объективно соперники в стартовых турах АПЛ были сильнее, чем ПСЖ, Милан и Боруссия.
+168
-34
+134
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Фанат спорта01
Ответ cifrovoy555@icloud.com
Фанаты Апл совсем поехали ?
по факту сказал.
Сити намного сильнее ПСЖ,Ливер намного сильнее Милана,Брайтон тоже сильнее Боруссии.
+120
-29
+91
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zahar2903
Ответ Artem Piatkov
Хорошо, что Роналду туда не перешёл Сказали бы, что развалил очередной клуб...
А его туда звали?
+20
-1
+19
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red hikkikomori
Ответ Mykytka
Этот Ливерпуль не сильнее.
В прошлой ЛЧ мертвый Челси Поттера оба матча выиграл у Милана на спокойняке. Ливерпуль сильнее Челси
+20
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RembaXXX
Сегодня игру не смотрел, но с Ливерпулем было какое то недоразумение, у сорок было куча шансов забить в большинстве 2й и похоронить красных, один Алмирон 2 убойных момента запорол, а Ливерпуль забил 2 шальных гола. Ну и гостевая игра с обладателем требла как бы намекает, что там сложно было на очки рассчитывать. Так что, уверен, в ЛЧ Ньюкасл по прежнему может рассчитывать на выход с 1го места.
+18
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Токсик
Ответ alexmixer9
Сити и Ливерпуль да, но в каком месте АВ и брайтон сильнее Милана и Дортмунда?)
В нынешней форме Брайтон трахнет эту Боруссию
+12
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+11
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zip13
Ответ Filipp Gorski
Мб все же стоило получше усиливаться? Какие то 20 летние шотландцы выходят непонятные С такой игрой даже Боруссия Д имеет шансы не занять 4 место
У Брайтона, 18летний хет-трик сделал
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eskerro
Ответ red hikkikomori
В прошлой ЛЧ мертвый Челси Поттера оба матча выиграл у Милана на спокойняке. Ливерпуль сильнее Челси
Первый матч у Милана полурезерв, второй матч удаление левое с 20 минуты. Чушь не пиши и посмотри результат прошлой ЛЧ
+9
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Hi Hi
Играют они отлично, дело в сильных соперниках и невезении. В матче с ливером откровенно не повезло, там по xG должны были забивать 3 гола, так еще и Нуньес матч жизни выдал. Против Сити проиграть 1-0 это достижение, ну а с брайтоном конечно откровенно слились, тут уже по делу проиграли, опорки не было. Хотя и тут можно сказать что брайтон команда уровня полу-топа
+10
-3
+7
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Mykytka
Ответ Мансур Мадаев
Ливерпуль не почувствует Милан
Конечно, Милан не играет в ЛЕ))
+7
-1
+6
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Filipp Gorski
Мб все же стоило получше усиливаться? Какие то 20 летние шотландцы выходят непонятные
С такой игрой даже Боруссия Д имеет шансы не занять 4 место
+5
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ArnoNeputevy
"Ньюкасл" намного сильнее Дортмунда и как минимум на одном уровне с "Миланом" и "ПСЖ". 1 победа - над "Астон Виллой". Посмотрим, как с ней сыграет "Ливерпуль": это очень сильная команда. Дальше были "МС", "Ливерпуль" (который "Ньюкасл" явно переигрывал, но очень обидно проиграл в итоге, не сумев перестроиться в защите после замен) и "Брайтон", который способен обыграть любого. Тут тоже не везло: все 3 гола "Брайтон" забил после дальних ударов. Игра прежняя, команда сильная. Всё у них в порядке.
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a.sh.s.
У Ньюкасла игра есть (только с Сити играли очень плохо) но реализация хромает сегодня с Брайтоном при счёте 0-0,, имели очень не плохие моменты, просто кайф было смотреть такой футбол спасибо обеим командам за такой футбол как будто смотрел НХЛ.
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Lindeman
Бывает так, что команда проваливается в чемпионате, но в еврокубках выстреливает и наоборот
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AnMe
Ничего зазорного, что сити и ливеру проиграли с разницей в мяч. Может дальше что-то покажут. В начале сезоне рано судить, хотя я сам не понимаю ажиотаж вокруг этой команды, но все же.
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космонавт на дереве
Ответ Фанат спорта01
по факту сказал. Сити намного сильнее ПСЖ,Ливер намного сильнее Милана,Брайтон тоже сильнее Боруссии.
ага, а Лутон сильнее Реала
+12
-8
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Mykytka
Ответ red hikkikomori
В прошлой ЛЧ мертвый Челси Поттера оба матча выиграл у Милана на спокойняке. Ливерпуль сильнее Челси
В прошлом сезоне и Милан был никакой, что не помешало дойти до 1/2. Смысл говорить про прошлый сезон?

Да и Ливерпуль вроде не а ЛЧ в этом сезоне даже, не получится сравнить 1х1.
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Новый Орлеан
Ответ a.sh.s.
У Ньюкасла игра есть (только с Сити играли очень плохо) но реализация хромает сегодня с Брайтоном при счёте 0-0,, имели очень не плохие моменты, просто кайф было смотреть такой футбол спасибо обеим командам за такой футбол как будто смотрел НХЛ.
Как раз игры у Ньюкасла нет. Вот у Брайтона была. А у Ньюкасла какой-то Чемпионшип.
+4
0
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alexus-1990
интересно сколько же Челси через год выложит за Эвана Фергюсона?)
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Darren&K
Ответ Данил Добрынин
По каким критериям оцениваете что АПЛ лучше серии А? Больше похоже что выразили исключительно своё мнение. Для меня топ 1 лига - это Италия: плотная борьба, большое количество забитых мячей, есть интересные тренерские команды. Если же для вас качество лиги заключается в бюджете, то почему же Саудовская Аравия не топ 1? Напичкали свою АПЛ бешеными телеконтрактами и считаете себя королями мира. Вон Челси показали что бабло не всегда решает, и что не в этом ценность футбола. Вам, как уже сказано выше, следует повзрослеть и адекватно воспринимать чужое мнение
Да не трать свое время на этих м...😂 Это же хейтеры как этот малыш Мансур. Они спецом это делают нарочно. Проиграет клуб АПЛ ой случайно, проиграет из Серии А все их не остановить. Одно непонятно почему для хейта и ненависти выбрали именно чемп Италии. Почему не Испания или Германия. И да ты прав они силу мерят искл бабками, напрочь забыв что играют не машины а люди. От большого бабла у них крылья не вырастут, наоборот. Сколько игроков в АПЛ сидят на жирных контрактах и играют только наполовину несчесть. Это говорит о возврасте и тупо об интеллекте. Да сегодня чемп номер 1 это Сауд Аравия если следовать их логике. И да денег больше чем в АПЛ в 10-к раз. Серия А испытывает кризис финансовый и тем не менее не рассыпались и борятся а это достойно уважения. АПЛ чисто спортивно сильнее конечно но ненамного. Финал ЛЧ это показал, при должном настрое можно победить любого
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Darren&K
Ответ red hikkikomori
В прошлой ЛЧ мертвый Челси Поттера оба матча выиграл у Милана на спокойняке. Ливерпуль сильнее Челси
Сколько будете этот матч вспоминать а?’ Пипец наверное через годы тоже будете, а Челси.победил когда то Милан. Милан сейчас сильнее стал. Да Ливерпуль сильнее , не ненамного не заблуждайся. Кстати Наполи размазал этот Ливерпуль если на то пошло м Челси бы размазал, а Милан их выбил😂 Столько неадекватных малышей, по каким то отдельным матчам судят. Судя по плюсикам.вас здесь немало
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eftomolgy
Ответ Siveluz
получается все британские тренера физруки?)
Со времен Брайана Клаффа - лет 30 уже как:)
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Данил Добрынин
Ответ Мансур Мадаев
Тогда ты должен знать что АПЛ намного лучше сериала, что выиграл сериал за последние 10 лет?
По каким критериям оцениваете что АПЛ лучше серии А? Больше похоже что выразили исключительно своё мнение. Для меня топ 1 лига - это Италия: плотная борьба, большое количество забитых мячей, есть интересные тренерские команды. Если же для вас качество лиги заключается в бюджете, то почему же Саудовская Аравия не топ 1? Напичкали свою АПЛ бешеными телеконтрактами и считаете себя королями мира. Вон Челси показали что бабло не всегда решает, и что не в этом ценность футбола. Вам, как уже сказано выше, следует повзрослеть и адекватно воспринимать чужое мнение
+2
0
+2
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Gaiar
Ответ Александр Калачев
Сегодня также при 0-0 Ньюкасл мог спокойно 2-0 делать
Поэтому по xG Брайтон был лучше? Матч то смотрели?
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