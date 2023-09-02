«Ньюкасл» проиграл 3 матча подряд и идет 14-м в АПЛ. Клуб в одной группе ЛЧ с «ПСЖ», «Миланом» и «Боруссией»

«Ньюкасл» проиграл третий матч подряд в АПЛ.

Команда тренера уступила «Брайтону» (1:3) в матче 4-го тура .

В первом туре чемпионата «Ньюкасл» обыграл «Астон Виллу» (5:1), но после этого проиграл «Манчестер Сити» (0:1) и «Ливерпулю» (1:2).

«Сороки» занимают 14-е место в турнирной таблице АПЛ на данный момент, имея на своем счету три балла.

Ранее по итогам жеребьевки стали известны соперники « » по групповому этапу турнира – «ПСЖ», «Милан» и дортмундская « ».

В прошлом сезоне команда Хау заняла четвертую позицию в АПЛ.

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