«Ньюкасл» проиграл 3 матча подряд и идет 14-м в АПЛ. Клуб в одной группе ЛЧ с «ПСЖ», «Миланом» и «Боруссией»
«Ньюкасл» проиграл третий матч подряд в АПЛ.
Команда тренера Эдди Хау уступила «Брайтону» (1:3) в матче 4-го тура АПЛ.
В первом туре чемпионата «Ньюкасл» обыграл «Астон Виллу» (5:1), но после этого проиграл «Манчестер Сити» (0:1) и «Ливерпулю» (1:2).
«Сороки» занимают 14-е место в турнирной таблице АПЛ на данный момент, имея на своем счету три балла.
Ранее по итогам жеребьевки Лиги чемпионов стали известны соперники «Ньюкасла» по групповому этапу турнира – «ПСЖ», «Милан» и дортмундская «Боруссия».
В прошлом сезоне команда Хау заняла четвертую позицию в АПЛ.
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Сити намного сильнее ПСЖ,Ливер намного сильнее Милана,Брайтон тоже сильнее Боруссии.
С такой игрой даже Боруссия Д имеет шансы не занять 4 место
Да и Ливерпуль вроде не а ЛЧ в этом сезоне даже, не получится сравнить 1х1.