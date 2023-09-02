Срджан Бабич: «Спартак» – самый большой клуб России. Это не шаг назад для меня»

Теги Спартак премьер-лига Россия Срджан Бабич Футбол

Срджан Бабич назвал «Спартак» самым большим клубом России.

– Переход из клуба Ла Лиги в Россию, где нет еврокубков – шаг назад?

– Нет, я так не думаю. Этот клуб гораздо лучше. К тому же «Спартак» – самый большой клуб России.

Это определенно не шаг назад для меня. Это следующий шаг в моей карьере, – сказал защитник Срджан Бабич, перешедший в московский клуб из «Альмерии».

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48 комментариев

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Celsius
Скорее самый много о себе воображающий клуб России.
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krasota19740
Самый большой Зенит … Он Зенит и ЦСКА и кубки европейские выигрывали … А Спартак только Кубок Дель Соли … Одним словом неудачник и бестрофейник … А еще забыл , Кубок первого канала Спартак брал …
+50
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Kit Cat (ZENIT)
Самый большой клуб прошлого столетия . Давайте , ставьте минусы хейтеры Зенита
+49
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Фантом
Дурацкие вопросы какие-то задают. Какое дело игроку "Альмерии", занявшей в прошлом сезоне 17 место в Ла Лиге, до еврокубков? Тут он в них (пока) играть не будет - так он и там в них не играл.
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Артём Амирджанян
Ответ Спартак Гордость России
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Спартаку только в снах снились такие большие турниры
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Leon Betov
Этому самому большому клубу хотя бы в тройку попасть
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Олег Сагайдачный
Кто-то же навешал парню лапши на уши. Деды наверно в музей водили, ну и по стариковски выдали желаемое за действительное. Анзора дело, 100%.
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dreamstep
Надеюсь Джикия теперь сядет на лавку, и Бабич будет главным ЦЗ.
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Celsius
Ответ Leon Betov
Этому самому большому клубу хотя бы в тройку попасть
Чемпион седьмого места.
+18
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Руслан Платонов
Ответ Celsius
Чемпион седьмого места.
Не, чемпион первых трех туров и победитель первых 20 минут)
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Celsius
Ответ Олег Сагайдачный
Кто-то же навешал парню лапши на уши. Деды наверно в музей водили, ну и по стариковски выдали желаемое за действительное. Анзора дело, 100%.
"Кто-то же навешал парню лапши на уши. "
Тут еще гуманно, Кралу так вообще в Спартаке рассказали про 60-70 млн болельщиков клуба в одной только России.
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Ответ trof
Опять все 7 болельщиков с " культурной столицы" на ветке Спартака. Про зенит то не пишут нигде, не интересно никому))))
ну хоть где-то Спартак должен лидировать... в медиа пространстве ему на данный момент нет равных! :)))
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БолельщикСоСтажем
Ответ Спартак Гордость России
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Кто-то постоянно вспоминает матчи 25-летней давности 1/4 финала этого кубка с «Аяксом» со слезами на глазах
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БолельщикСоСтажем
Зарплата опять-таки хорошая
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.ru
но виновен не Спартак...
а тот кто крикнул из ветвей... Спартак большой
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Ответ sd4fmwrvz8
Самый большой только бюджет у зенита
это и есть базовая составляющая...:)))
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Вася Кукин
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Ответ krasota19740
Самый большой Зенит … Он Зенит и ЦСКА и кубки европейские выигрывали … А Спартак только Кубок Дель Соли … Одним словом неудачник и бестрофейник … А еще забыл , Кубок первого канала Спартак брал …
А краснодар чего брал.
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Андрей Колбанцев
Ответ Гриша
Комментарий удален модератором
Ну конечно, комплексуем ,перед ,, самими популярными " , ,, великими " , ,, легендарними" ... И , кем вы там, ещё бываете?
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Markus 812
Да да, уговаривай себя
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sd4fmwrvz8
Самый большой и самый популярный 🔴⚪️👏
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charly_54
Спартак не самый большой клуб России. Если только самый популярный
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Крэнг
Занимается аутотренингом, это хорошо.
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Celsius
Ответ Руслан Платонов
Не, чемпион первых трех туров и победитель первых 20 минут)
В общем, во всем чемпион - кроме окончательного результата.
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Роман Олегов
Ответ Снежана Цветкова
Вы и правда витаете в фантазиях шо за какой то заштатный зинит болеют во всех уголках нашей необьятной Родины!? 🤣😅
Заштатный? Вы слова рандомно подбираете или какой-то смысл в это все-таки вкладывали?
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Гриша
Комментарий удален модератором
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