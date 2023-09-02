Срджан Бабич назвал «Спартак» самым большим клубом России.

– Переход из клуба Ла Лиги в Россию, где нет еврокубков – шаг назад?

– Нет, я так не думаю. Этот клуб гораздо лучше. К тому же « » – самый большой клуб России.

Это определенно не шаг назад для меня. Это следующий шаг в моей карьере, – сказал защитник , перешедший в московский клуб из «Альмерии».

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