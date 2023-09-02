Срджан Бабич: «Спартак» – самый большой клуб России. Это не шаг назад для меня»
Срджан Бабич назвал «Спартак» самым большим клубом России.
– Переход из клуба Ла Лиги в Россию, где нет еврокубков – шаг назад?
– Нет, я так не думаю. Этот клуб гораздо лучше. К тому же «Спартак» – самый большой клуб России.
Это определенно не шаг назад для меня. Это следующий шаг в моей карьере, – сказал защитник Срджан Бабич, перешедший в московский клуб из «Альмерии».
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Тут еще гуманно, Кралу так вообще в Спартаке рассказали про 60-70 млн болельщиков клуба в одной только России.
а тот кто крикнул из ветвей... Спартак большой