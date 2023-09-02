«Фулхэм» купил Ивоби у «Эвертона» за 22 млн фунтов. Контракт с хавбеком – на 5 лет

Теги Эвертон Фулхэм премьер-лига Англия трансферы Алекс Ивоби Футбол

Алекс Ивоби продолжит карьеру в «Фулхэме».

Лондонский клуб приобрел 27-летнего полузащитника у «Эвертона» в последний день трансферного окна. Футболист подписал контракт на 5 сезонов. 

По информации BBC, сумма трансфера может составить 22 миллионов фунтов. 

В прошлом сезоне АПЛ Ивоби провел 38 матчей, отличившись 2 голами и 7 результативными передачами. Подробную статистику игрока можно найти здесь

Фото: https://www.fulhamfc.com/

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14 комментариев

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<~Inter~>
Эвертон будто вылететь должен в этом сезоне
+50
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+50
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Михаил Лубянский
Эвертон один из фаворит на выход в местную ФНЛ
+24
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+24
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Pucheslav
Ответ <~Inter~>
Эвертон будто вылететь должен в этом сезоне
Он третий сезон вылетать должен, все не долетит
+11
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+11
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DENBO
Ответ Pucheslav
Он третий сезон вылетать должен, все не долетит
"Сандерленд" тоже все по краю лезвия ходил, а потом вылетел, а потом и еще раз) "Эвертон" должен пройти "очищение".
+6
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+6
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Спартак Гордость России
В чемпионшип хотят ?
+3
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Ahmad Munir
Ответ Amalfitano
Мы удивляемся, что в РПЛ круговорот поленьев. А в АПЛ разве лучше? Одни и те же игроки ездят по середнякам, но за куда большие бабки чем у нас. Разве Ивоби из блеклого Эвертона стоит таких денег?
Ивоби лучший игрок Эвертона последних двух сезонов. Это просто показатель того, насколько всё плохо в клубе. Но всё равно максимально глупо продавать лучшего игрока, когда маячит вылет из АПЛ
+2
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andreeus23
Эвертон не вылетал из премьер лиги ни разу..а из высшего дивизиона в далёком снзоне 1954/55!
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Filipp Gorski
У Эвертона вроде все нормально с ресурсами
Жаль что руководство отсталое
Вполне могли бы бороться за еврокубки
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gukmamop
это ещё вопрос, кто выиграл от трансфера
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xbxoxrxsxhx
Ивоби всего 27? Еще при Венгере с Ван Перси и Фабрегасом бегал
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