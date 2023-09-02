«Фулхэм» купил Ивоби у «Эвертона» за 22 млн фунтов. Контракт с хавбеком – на 5 лет

Алекс Ивоби продолжит карьеру в «Фулхэме».

Лондонский клуб приобрел 27-летнего полузащитника у « » в последний день трансферного окна. Футболист подписал контракт на 5 сезонов.

По информации BBC, сумма трансфера может составить 22 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне АПЛ Ивоби провел 38 матчей, отличившись 2 голами и 7 результативными передачами. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

Фото: https://www.fulhamfc.com/

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку