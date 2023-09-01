«Валенсия» отдала экс-игрока «Милана» Кастильехо в аренду «Сассуоло» с правом выкупа

Теги Валенсия серия А Италия Ла Лига трансферы Сассуоло Саму Кастильехо Футбол

Саму Кастильехо проведет сезон в Серии А.

«Валенсия» отдала 28-летнего полузащитника в аренду «Сассуоло». Итальянский клуб сможет выкупить экс-игрока «Милана» по окончании аренды.

В минувшем сезоне вингер провел 25 матчей за «Валенсию» в Ла Лиге, забил 5 голов и получил 7 желтых карточек. Подробную статистику испанца смотрите здесь.

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2 комментария

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ya_za_ac_milan
Надеюсь наш Чуквуэзе не окажется вторым Кастильехо. А то уже флэшбэки случаются с игрой кастыля, при выходе на поле нигерийца.
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Николай Морозов
Ответ заблокированному пользователю
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Хороший игрок, да? Ну, Я бы сказал, что Кастильехо имеет свои моменты. Иногда его игра впечатляет, а иногда оставляет желать лучшего. Но, конечно, каждый игрок имеет свои сильные и слабые стороны. Возможно, в новом клубе он проявит себя еще лучше. Желаю удачи ему в новом вызове! 🤞
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