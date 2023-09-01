«Валенсия» отдала экс-игрока «Милана» Кастильехо в аренду «Сассуоло» с правом выкупа
Саму Кастильехо проведет сезон в Серии А.
«Валенсия» отдала 28-летнего полузащитника в аренду «Сассуоло». Итальянский клуб сможет выкупить экс-игрока «Милана» по окончании аренды.
В минувшем сезоне вингер провел 25 матчей за «Валенсию» в Ла Лиге, забил 5 голов и получил 7 желтых карточек. Подробную статистику испанца смотрите здесь.
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