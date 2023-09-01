«Валенсия» отдала экс-игрока «Милана» Кастильехо в аренду «Сассуоло» с правом выкупа

Саму Кастильехо проведет сезон в Серии А.

« » отдала 28-летнего полузащитника в аренду « ». Итальянский клуб сможет выкупить экс-игрока «Милана» по окончании аренды.

В минувшем сезоне вингер провел 25 матчей за «Валенсию» в , забил 5 голов и получил 7 желтых карточек. Подробную статистику испанца смотрите здесь.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку