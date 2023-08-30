«Бенфика» вновь арендовала Гедеша у «Вулвс» до конца сезона
Гонсалу Гедеш останется в «Бенфике» до конца сезона.
«Бенфика», за которую Гедеш выступал во второй половине сезона-2022/23, вновь арендовала португальца у «Вулверхэмптона». Новое соглашение действует до конца сезона-2023/24.
Гонсалу Гедеш – воспитанник «Бенфики». В сезоне-2022/23 он провел за португальский клуб 12 матчей, отметившись голом и ассистом. Подробная статистика – здесь.
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