«Бенфика» вновь арендовала Гедеша у «Вулвс» до конца сезона

Теги высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия трансферы Вулверхэмптон Гонсалу Гедеш Футбол

Гонсалу Гедеш останется в «Бенфике» до конца сезона.

«Бенфика», за которую Гедеш выступал во второй половине сезона-2022/23, вновь арендовала португальца у «Вулверхэмптона». Новое соглашение действует до конца сезона-2023/24.

Гонсалу Гедеш – воспитанник «Бенфики». В сезоне-2022/23 он провел за португальский клуб 12 матчей, отметившись голом и ассистом. Подробная статистика – здесь.

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2 комментария

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окечуква
Конкретно с ярмарки поехал этот полотер. Жаль, когда-то много надежд подавал. А пока даже не уровень Нани.
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