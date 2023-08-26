Артета про 2:2 с «Фулхэмом»: «Арсенал» доминировал и заслуживал победы, но это футбол»
Микель Артета считает, что «Арсенал» доминировал в игре с «Фулхэмом» (2:2).
– Мы сразу же подарили им один гол и значительно усложнили игру.
Мы доминировали от начала и до конца, мы заслуживали победы, но это футбол. В футболе ты можешь пробить 35 раз, а соперник – полтора, и все равно проиграть.
– Ощущается ли результат как поражение?
– Конечно, потому что, видя игру команды, понимаешь, что она заслуживает победы.
Неважно, забивает соперник два, три, четыре, нам нужно забить пять, шесть, семь или восемь. Сегодня это невероятно, но такова эта лига, – сказал тренер «Арсенала».
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Тому, что он выстроил топовую команду которая была конкурентом Сити и долгое время их обгоняла?
Даже тех же 84 очков Арсеналу им бы не хватило и в сезоне 20/21
Когда ковмдный сезон внес свои поправки.
Но ладно результат, 7 очков из 9 возможных это нормальный в целом ход. Игра унылая, вот что настораживает. А там и ЛЧ на носу
Хавертц и Райс играют пока слабо.
Болезнь прошлого сезона осталась. Чемпионат так не видать, Микель.
Эдегор проводил не лучший матч и во втором тайме потух (то что атакой дирижировал вечно нескладный Виейра, пас + пенальти, тому лишним подтверждением)
да и сказать что Жоржиньо сугубо оборонительный игрок язык не повернется, плюс он набирает после травмы и ему нужна игровая практика
остальные четыре замены - выходили игроки более атакующие чем те кого они меняли, но повторюсь что они были при другом счете и их в расчет не берем