Артета про 2:2 с «Фулхэмом»: «Арсенал» доминировал и заслуживал победы, но это футбол»

Теги Микель Артета Фулхэм премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Микель Артета считает, что «Арсенал» доминировал в игре с «Фулхэмом» (2:2).

– Мы сразу же подарили им один гол и значительно усложнили игру.

Мы доминировали от начала и до конца, мы заслуживали победы, но это футбол. В футболе ты можешь пробить 35 раз, а соперник – полтора, и все равно проиграть.

– Ощущается ли результат как поражение?

– Конечно, потому что, видя игру команды, понимаешь, что она заслуживает победы.

Неважно, забивает соперник два, три, четыре, нам нужно забить пять, шесть, семь или восемь. Сегодня это невероятно, но такова эта лига, – сказал тренер «Арсенала».

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

67 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SaH4r.
есть матчи где Арсенал Артеты не доминирует?!
+71
-2
+69
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
он глyп или прикидывается со своей доминацией ? он походу английский язык учил по фильму "50 оттенков серого"
+43
-15
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jurgen Klinsmann
огонь горит, вода течет, артета доминирует…
+30
-3
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Алексеев
Ответ SaH4r.
есть матчи где Арсенал Артеты не доминирует?!
В матче с Ман Сити
+25
-4
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фарид Харисов
Ответ Xm.md
Лжедоминатор опять глумится над нами. Прошлый сезон ничему его не научил
А чему ему должен был научить прошлый сезон?

Тому, что он выстроил топовую команду которая была конкурентом Сити и долгое время их обгоняла?
+21
-7
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Бервинов
Напрягает эта трусость и нервы у Арсенала. Еще по прошлой игре был звоночек, когда он убрал вообще всех игроков нападения, чтобы победить 1-0 у Пэласа, но тогда было оправдание, что Арсенал был в меньшинстве. Но в случае с Фулхэмом-то зачем было начинать играть на удержание, когда ты дома и в БОЛЬШИНСТВЕ? Пора делать выводы уже
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pack25
Артета со своими экспериментами пока только сломал то, что работало раньше. Пора возвращать Габриэла и прекращать эксперименты с Парти в защите. И Хавертцу можно отдохнуть пока
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хан Сахан
Как фанат Арсенала с 2006, скажу, что Арсенал не заслуживал победы. Ничья - это достойный результат команды, тренер которой упрямо ставит Хаверца в состав, когда на скамейке полно умных футболистов.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wekil Halylow
Ответ DolJun
че по райсу будут отдельные новости от спортса или их можно только по мудрику с кайседо выкладывать?)
что с Райсом?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Madcomposer
Ответ Никита Алексеев
В матче с Ман Сити
Смотря в каком, в прошлом году в первом матче доминировали)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Полищук
Вот тут с Артетой не согласен. С такой игрой победы не заслуживали. 1-й гол сами себе нарисовали, а второй играя в большинстве. Да и вообще 3 игры очень невнятного футбола, это звоночек !
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FilFil
Нет, в этот раз это чисто результат на совести тренера. Эти эксперименты вечные с закосом под Пэпа, которые явно работают не так как надо. Эта упертость выпускать абсолютно бесполезного на данный момент Хавертца, который тупо не в ритме Арсенала и очень медлительный. Не выпускать 4 защитников с нормальный центром, в результате чего Сака и Марти должны покрывать теперь еще и объем работы в зашите.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pack25
Ответ Биограф Венгера
В одно место доминирование когда не могут просто убить игру в большинстве. Ну и да, пропускать на первой минуте дома это дно. Хавертц и Райс играют пока слабо. Болезнь прошлого сезона осталась. Чемпионат так не видать, Микель.
К Райсу как раз вопросов немного, играет он на хорошем уровне. По Хавертцу скажу так, в прошлой игре он неплохо играл, но сегодня плохо, плюс ко всему, такое ощущение, что Марти его упорно не замечал
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DolJun
Ответ SaH4r.
не сравнивай главный клуб Лондона со своим фк мемом
зачем ты сюда уже барсу свою тянешь? омг, местные куле совсем от рычагов потерялись(
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Рабонов
Ответ Madcomposer
Смотря в каком, в прошлом году в первом матче доминировали)
Ага) С 1 ударом в створ за 90 минут) Доминировали так доминировали))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SergioRamos92
Ответ #SharkTeam
Вот подборка, среднее примерно понятно https://sqaf.club/how-many-points-to-win-premier-league/#:~:text=In%20a%2038%2Dgame%20season,100%20points%20in%202017%2F18.
Сити конечно планку задал высочайшую))
Даже тех же 84 очков Арсеналу им бы не хватило и в сезоне 20/21
Когда ковмдный сезон внес свои поправки.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cash_flow
Арсенал разочаровывает пока. Победы на тоненького что с лесниками, что во дворце. Сегодня и вовсе умудрились в большинстве пропустить, а могли и проиграть, если бы Траоре был чуть удачливее в самой концовке.
Но ладно результат, 7 очков из 9 возможных это нормальный в целом ход. Игра унылая, вот что настораживает. А там и ЛЧ на носу
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
#SharkTeam
Ответ SergioRamos92
Клоппу вон дважды не хватило и 90+ очков чтоб взять титул
Тем более. А уж 84 очка это только аномалии типа Лестера доезжают до титула. 90 очков должно быть главной целью для претендента на титул, а уж там по ситуации
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RokeSantaCruz
Обожаю Артету и его слова про доминирование, он наверно понимает что стал мемом, но все равно продолжает говорить об этом
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сардoр Ikramov
Риза Нельсона тоже надо ввести в игру
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Плацкарт Вагоныч
Доминатор и 11 фиксиков 😁
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
itemme
Ответ JENNINGS
Когда-нибудь Артета выступит в интервью без слова «доминировать», но это будет совсем другая история)
Я слежу за этим. Бывает и такое))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Биограф Венгера
В одно место доминирование когда не могут просто убить игру в большинстве. Ну и да, пропускать на первой минуте дома это дно.

Хавертц и Райс играют пока слабо.

Болезнь прошлого сезона осталась. Чемпионат так не видать, Микель.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владислав Романов
Ответ Jurgen Klinsmann
огонь горит, вода течет, артета доминирует…
Хаверц ищет подходящую позицию на поле. ..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
IntoTheRainBow
Ответ Дмитрий Бервинов
Напрягает эта трусость и нервы у Арсенала. Еще по прошлой игре был звоночек, когда он убрал вообще всех игроков нападения, чтобы победить 1-0 у Пэласа, но тогда было оправдание, что Арсенал был в меньшинстве. Но в случае с Фулхэмом-то зачем было начинать играть на удержание, когда ты дома и в БОЛЬШИНСТВЕ? Пора делать выводы уже
под твое описание подходит только одна замена (остальные были сделаны не пр 2-1), Эдегор на Жоржиньо

Эдегор проводил не лучший матч и во втором тайме потух (то что атакой дирижировал вечно нескладный Виейра, пас + пенальти, тому лишним подтверждением)

да и сказать что Жоржиньо сугубо оборонительный игрок язык не повернется, плюс он набирает после травмы и ему нужна игровая практика

остальные четыре замены - выходили игроки более атакующие чем те кого они меняли, но повторюсь что они были при другом счете и их в расчет не берем
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий