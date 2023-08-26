Артета про 2:2 с «Фулхэмом»: «Арсенал» доминировал и заслуживал победы, но это футбол»

Микель Артета считает, что «Арсенал» доминировал в игре с «Фулхэмом» (2:2).

– Мы сразу же подарили им один гол и значительно усложнили игру.

Мы доминировали от начала и до конца, мы заслуживали победы, но это футбол. В футболе ты можешь пробить 35 раз, а соперник – полтора, и все равно проиграть.

– Ощущается ли результат как поражение?

– Конечно, потому что, видя игру команды, понимаешь, что она заслуживает победы.

Неважно, забивает соперник два, три, четыре, нам нужно забить пять, шесть, семь или восемь. Сегодня это невероятно, но такова эта лига, – сказал тренер «Арсенала».

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