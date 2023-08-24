В Европе вскоре станут известны все участники группового турнира Лиги Чемпионов УЕФА, в сентябре состоится старт турнира, и любители футбола находятся в его предвкушении. Тем временем в Азии уже стали известны команды, которые примут участие в самом престижном клубном международном турнире континента. Здесь тоже будет, на что посмотреть, тем более совсем недавно в России шли жаркие дискуссии, почему бы нашим клубам не отречься от Европы и не перейти в Азию, будто она не входит в структуру ФИФА. В любом случае с миграцией европейских звезд в Саудовскую Аравию смотреть турнир будет интереснее. Другое дело — где смотреть Лигу чемпионов АФК?

Пока российские каналы на этот счет не проявляли никакого энтузиазма, да в ближайшее время видимо, и не проявят. «Матч ТВ» традиционно сосредоточится на трансляциях матчей Лиги Чемпионов. Все понемногу начинают привыкать, что наших там нет. Впрочем, в последние годы наши клубы, мягко говоря, не блистали. Тем болельщикам, который привыкли охватывать своим вниманием разные турниры, предлагаем установить IPTV, мы уже в деталях рассказывали ранее, как это можно сделать. Для этого достаточно иметь телевизор с функцией Smart TV. Но даже если ваш телевизионный приемник попроще, то следует приобрести приставку, настроить ее, и увидеть многочисленные сервисы, который предлагают свои услуги. Сразу оговоримся, не бесплатно, но за 200 рублей в месяц смотреть все спортивные события, включая Лигу чемпионов АФК, без каких-либо ограничений того стоит.

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