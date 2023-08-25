Милинкович-Савич был удален за удар соперника головой в матче «Аль-Хилаля» с «Аль-Раэдом» в саудовской лиге

Сергей Милинкович-Савич был удален за удар соперника головой в матче «Аль-Хилаля».

Клуб с экс-игроком «Лацио» в составе обыграл « » с крупным счетом (4:0) в 3-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

На 75-й минуте получил прямую красную карточку за удар головой игрока соперника – Умара Гонсалеса.

Экс-игрок «Аяччо» по итогам конфликта получил вторую желтую карточку и тоже был удален с поля.

В чемпионате Саудовской Аравии и Кубке арабских чемпионов сербский хавбек провел за « » 7 матчей и набрал 3 (2+1) очка по системе «гол+пас».

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