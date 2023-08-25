Милинкович-Савич был удален за удар соперника головой в матче «Аль-Хилаля» с «Аль-Раэдом» в саудовской лиге

Теги высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Раэд Сергей Милинкович-Савич Умар Гонсалес Футбол

Сергей Милинкович-Савич был удален за удар соперника головой в матче «Аль-Хилаля».

Клуб с экс-игроком «Лацио» в составе обыграл «Аль-Раэд» с крупным счетом (4:0) в 3-м туре чемпионата Саудовской Аравии. 

На 75-й минуте Милинкович-Савич получил прямую красную карточку за удар головой игрока соперника – Умара Гонсалеса.

Экс-игрок «Аяччо» по итогам конфликта получил вторую желтую карточку и тоже был удален с поля. 

В чемпионате Саудовской Аравии и Кубке арабских чемпионов сербский хавбек провел за «Аль-Хилаль» 7 матчей и набрал 3 (2+1) очка по системе «гол+пас». 

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3 комментария

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EVERGREEN
Сергей просто знает советскую классику : «Кто не работает, тот ест»
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Tpy6kaMerlina
Небольшой отпуск в середине сезона? Легко. Подумал Сергей. Шучу. Арабы, конечно, должны быть готовы, хотя бы в теории, что часть игроков не будет на должном уровне концентрации в их чемпионате. Пока он не завоюет уважение всех участников, которое возможно лишь за традиции и славную историю. Не за деньги.
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Alexander Zubkov
Вот так арабская лига встретила европейскую культуру.
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