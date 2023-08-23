Где смотреть Лас-Пальмас – Реал Сосьедад, во сколько прямая трансляция матча, Ла Лига, Чемпионат Испании 25 августа
В пятницу, 25 августа, сыграют Лас-Пальмас и Реал Сосьедад в 3 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Эстадио де Гран Канария».
- Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Окко и канал Окко-Спорт.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Лас-Пальмас – Реал Сосьедад
- Начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.
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