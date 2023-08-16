Чеферин о радикальных фанатах: «Это раковая опухоль футбола, они не болельщики. Насилие и хулиганство нужно остановить»

Теги Лига чемпионов УЕФА УЕФА высшая лига Хорватия Динамо Загреб происшествия болельщики АЕК высшая лига Греция Политика Александер Чеферин Футбол

Президент УЕФА призвал бороться с футбольным хулиганством.

Александер Чеферин провел встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, на которой обсуждались меры по борьбе с агрессией футбольных болельщиков. Напомним, 8 августа, в преддверии матча квалификации Лиги чемпионов между АЕК и загребским «Динамо» в Афинах произошла массовая драка, в ходе которой погиб болельщик греческого клуба. Более 100 человек были задержаны, а матч перенесли на 19 августа.

«Это раковая опухоль футбола, они не болельщики. Мы достигли той точки, когда должны сказать: «Хватит». Мы должны остановить это.

Насилие и хулиганство – проблема не только Греции», – сказал Чеферин.

По информации Reuters, премьер-министр Греции заявил, что власти страны изучают возможность усиления мер безопасности на спортивных мероприятиях для борьбы с агрессией болельщиков.

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9 комментариев

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a2wai
Главная раковая опухоль европейского футбола это чифирин. Продажная моська, готовая свой зад продать за хорошую цену.
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Lindeman
Ты тоже опухоль футбола
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Oleg Olegov
Так вводите FanID. С ним в России сразу на трибунах прекратились матюки и убийства.
Как дополнительный эффект- ещё дачи стали очень популярны.
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Igor Pimenov
Опыт fan id пора экспортировать
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T622222
Вороватые чиновники большее зло в любой стране мира…
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Евгений Шазиев
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Судя по тому, как он применяет правила финансового фэйр-плэй по принципу "тут вижу, а тут селёдку заворачиваю", по разного рода казусам Котона, BLM-нутости и запутанных правил с лимитами и гражданством, Чеферин - сам опухоль.

Ультрас - неотъемлемый элемент тёплого лампового футбола. С виражами нужно работать в плане безопасности, это можно, есть прецеденты и полно. Лучше бы с засилием толерастии и обратного расизма, как в случае с Винисиусом поборолся бы. Как никак серб, его страна была разбита толерастами.
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OldRedWhite
Оседлал Чеферин конька - хоть и не нового , но надежного!
Любые крайности это зло, на мой взгляд :
ЧМ зимой , ЛГБТ повязки и прочая атрибутика , ползание на коленях на протяжении нескольких лет , перерывы на обед по требованию фанатиков и агрессивное зверье на трибунах и в городах , где проходят матчи …
Но главное зло - это вороватые и некомпетентные футбольные чиновники у власти !
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Клирик
Хули Ганы!
Алла, я в центре криминала!))
(с)
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камикадзе
Идиот
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