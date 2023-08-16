Чеферин о радикальных фанатах: «Это раковая опухоль футбола, они не болельщики. Насилие и хулиганство нужно остановить»
Президент УЕФА призвал бороться с футбольным хулиганством.
Александер Чеферин провел встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, на которой обсуждались меры по борьбе с агрессией футбольных болельщиков. Напомним, 8 августа, в преддверии матча квалификации Лиги чемпионов между АЕК и загребским «Динамо» в Афинах произошла массовая драка, в ходе которой погиб болельщик греческого клуба. Более 100 человек были задержаны, а матч перенесли на 19 августа.
«Это раковая опухоль футбола, они не болельщики. Мы достигли той точки, когда должны сказать: «Хватит». Мы должны остановить это.
Насилие и хулиганство – проблема не только Греции», – сказал Чеферин.
По информации Reuters, премьер-министр Греции заявил, что власти страны изучают возможность усиления мер безопасности на спортивных мероприятиях для борьбы с агрессией болельщиков.
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Как дополнительный эффект- ещё дачи стали очень популярны.
Ультрас - неотъемлемый элемент тёплого лампового футбола. С виражами нужно работать в плане безопасности, это можно, есть прецеденты и полно. Лучше бы с засилием толерастии и обратного расизма, как в случае с Винисиусом поборолся бы. Как никак серб, его страна была разбита толерастами.
Любые крайности это зло, на мой взгляд :
ЧМ зимой , ЛГБТ повязки и прочая атрибутика , ползание на коленях на протяжении нескольких лет , перерывы на обед по требованию фанатиков и агрессивное зверье на трибунах и в городах , где проходят матчи …
Но главное зло - это вороватые и некомпетентные футбольные чиновники у власти !
Алла, я в центре криминала!))
(с)