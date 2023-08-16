Чеферин о радикальных фанатах: «Это раковая опухоль футбола, они не болельщики. Насилие и хулиганство нужно остановить»

Президент УЕФА призвал бороться с футбольным хулиганством.

провел встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, на которой обсуждались меры по борьбе с агрессией футбольных болельщиков. Напомним, 8 августа, в преддверии матча квалификации чемпионов между и загребским « » в Афинах произошла массовая драка, в ходе которой погиб болельщик греческого клуба. Более 100 человек были задержаны, а матч перенесли на 19 августа.

«Это раковая опухоль футбола, они не болельщики. Мы достигли той точки, когда должны сказать: «Хватит». Мы должны остановить это.

Насилие и хулиганство – проблема не только Греции», – сказал Чеферин.

По информации Reuters, премьер-министр Греции заявил, что власти страны изучают возможность усиления мер безопасности на спортивных мероприятиях для борьбы с агрессией болельщиков.

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