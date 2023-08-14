105 человек арестовали после драки фанатов АЕК и «Динамо» Загреб, где погиб один из болельщиков. Возбуждено 4 уголовных дела

Теги Лига чемпионов УЕФА высшая лига Хорватия Динамо Загреб происшествия болельщики АЕК высшая лига Греция Футбол

Больше сотни фанатов были задержаны в Греции из-за драки со смертельным исходом.

Массовая драка произошла между болельщиками греческого АЕК и загребского «Динамо» в преддверии матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. 29‑летний фанат греческого клуба Михалис Кацурис получил смертельное ножевое ранение в ходе стычки. Еще 10 участников драки получили травмы. В итоге игра, запланированная на 8 августа в Афинах, была перенесена на 19 августа.

105 фанатов были арестованы по итогам происшествия – 102 хорвата и 3 грека. 11 из них были предъявлены обвинения: в отношение четверых возбуждены уголовные дела, в отношение семерых – административные. Задержанных распределят по разным изоляторам.

Матч АЕК – «Динамо» Загреб перенесли из-за кровавой драки. Сотня задержанных и смертельный исход

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1 комментарий

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фк кабинет
102 хорвата мутузили 3 греков?)Так получается)
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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