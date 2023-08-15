Фердинанд об Амаду Онана в «МЮ»: «Все равно что снова подписать Феллайни. Он не вписывается в стиль игры тен Хага»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Эвертон премьер-лига Англия возможные трансферы Маруан Феллайни Эрик тен Хаг Скотт Мактоминей Амаду Онана Футбол

Рио Фердинанд не уверен, что Амаду Онана подойдет «Манчестер Юнайтед».

Сообщалось, что «МЮ» интересуется опорником «Эвертона». Трансфер обойдется как минимум в 50 миллионов фунтов.

«Это улучшенная версия Мактоминея? Объясните мне, кто он? [Амаду] Онана – не сдерживающий игрок, не разрушитель. Если взять все его качества, по-моему, это не вписывается в стиль игры тен Хага. Думаю, он отличный игрок, но не уверен, что он подходит «Манчестер Юнайтед». Это как если бы «МЮ» еще раз подписал Феллайни. Он обладал невероятными качествами, но не для «Манчестер Юнайтед».

Он более эффективен, чем Феллайни? Нет, это не так! Амрабат гораздо лучше. Я много наблюдал за Онана, я видел его дебют против «Астон Виллы». У него хорошие качества, он атлетичен, напоминает Феллайни – он способен проникать в штрафную и больше забивать. Но он неаккуратен», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте Vibe with FIVE.

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7 комментариев

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rigobersong
А какой у 7хага стиль?:)) Покупать судей?:))
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llolishe
Не хватает Тен Хаагу эвердивизейских бегунков
Всех футболистов с фамилией Онана скупит
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Asl Ali
как по мне Онана очень даже хорош. за счёт атлетизма может пахат от ворот до ворот . да он не великий , но где щас найти великих опорников ? в любом случае щас такое время , когда и у опорников техника на высоте , плюс молодость, скорость. не понятны претензии Рио , кому ему подавать ??
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DolJun
Ответ rigobersong
А какой у 7хага стиль?:)) Покупать судей?:))
привет. классно спортс тебя троллит со значком у ника))
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QWertY
Ответ Артем Симоницкий
он не 7хаг, а 10(ten)хаг)
Зачем ты ему это пишешь? Он до конца жизни будет уважать Тен Хага

https://wampi.ru/image/R9OQSQl
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