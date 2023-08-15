Фердинанд об Амаду Онана в «МЮ»: «Все равно что снова подписать Феллайни. Он не вписывается в стиль игры тен Хага»
Рио Фердинанд не уверен, что Амаду Онана подойдет «Манчестер Юнайтед».
Сообщалось, что «МЮ» интересуется опорником «Эвертона». Трансфер обойдется как минимум в 50 миллионов фунтов.
«Это улучшенная версия Мактоминея? Объясните мне, кто он? [Амаду] Онана – не сдерживающий игрок, не разрушитель. Если взять все его качества, по-моему, это не вписывается в стиль игры тен Хага. Думаю, он отличный игрок, но не уверен, что он подходит «Манчестер Юнайтед». Это как если бы «МЮ» еще раз подписал Феллайни. Он обладал невероятными качествами, но не для «Манчестер Юнайтед».
Он более эффективен, чем Феллайни? Нет, это не так! Амрабат гораздо лучше. Я много наблюдал за Онана, я видел его дебют против «Астон Виллы». У него хорошие качества, он атлетичен, напоминает Феллайни – он способен проникать в штрафную и больше забивать. Но он неаккуратен», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте Vibe with FIVE.
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