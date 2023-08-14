Окслейд-Чемберлен перешел в «Бешикташ» на 3 года. Зарплата – 2,5 млн евро за сезон

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Бешикташ высшая лига Турция трансферы Алекс Окслейд-Чемберлен деньги Футбол

Алекс Окслейд-Чемберлен как свободный агент перешел в «Бешикташ».

Турецкий клуб объявил о заключении с полузащитником контракта сроком до 2026 года. Футболист получит за его подписание 1,5 млн евро, а ежегодно будет зарабатывать 2,5 млн евро (после уплаты налогов). Также англичанину положено до 10 тысяч евро за каждую игру.

Последние шесть сезонов Окслейд-Чемберлен провел в «Ливерпуле». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: bjk.com.tr

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kokomelon
Из фото прям счастье сочится
+28
0
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marcus-light
Очень рад Алекс
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Ситдиков
Ответ kokomelon
Из фото прям счастье сочится
Вайб Аарона Леннона
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bibendum
Ответ kokomelon
Из фото прям счастье сочится
Когда не позвали в Саудовскую Аравию
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dimarik_grom
Вот тут неожиданно.
Можно было и в АПЛ остаться.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergey Kuznetsov
удачи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RokeSantaCruz
Хорошие составы собрали топы Турции, на моей памяти столько известных футболистов одновременно там ещё не было
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий