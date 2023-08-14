Окслейд-Чемберлен перешел в «Бешикташ» на 3 года. Зарплата – 2,5 млн евро за сезон

Алекс Окслейд-Чемберлен как свободный агент перешел в «Бешикташ».

Турецкий клуб объявил о заключении с полузащитником контракта сроком до 2026 года. Футболист получит за его подписание 1,5 млн евро, а ежегодно будет зарабатывать 2,5 млн евро (после уплаты налогов). Также англичанину положено до 10 тысяч евро за каждую игру.

Последние шесть сезонов провел в « ». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: bjk.com.tr

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