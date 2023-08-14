Чалов о прозвище «Пеналду»: «Не обидно. Пусть попробуют забить с пенальти – это не так просто, как кажется»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Федор Чалов Футбол

Федор Чалов признался, что не обижается на шутки про пенальти.

В 4 турах Мир РПЛ Чалов отметился 4 голами. Все голы нападающий ЦСКА забил с пенальти.

«Меня стали называть Пеналду? Не обидно.

Пусть попробуют сначала забить с пенальти. Когда забил три с «точки» в игре с «Ахматом» – это не так просто, как кажется», – сказал Чалов.

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15 комментариев

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.ru
ещё один журналист на засунутый телефон нарываецца... да не на того напал
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Breadslicer88
и кто его называл пеналду??? сам придумал?
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Shadow1882
Ни разу про Пеналду не слышал в адрес Чалова, а вот Печаловым он перед арендой побывать успел
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Vladvenk
Ответ Breadslicer88
и кто его называл пеналду??? сам придумал?
Может, сам журналист.
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User 0234
Журналист хейтер ЦСКА видимо раз выдумал для Чалова прозвище которым его никто не называет.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Vladvenk
Это прозвище должно быть переходящим титулом. В прошлом сезоне его бы носил Комли.
не помню, сколько раз бил Комли в прошлом сезоне, но забил он 1 пенальти.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
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Vladvenk
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
не помню, сколько раз бил Комли в прошлом сезоне, но забил он 1 пенальти.
Кстати, да. Извиняюсь.
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ShadyL
Ответ Breadslicer88
и кто его называл пеналду??? сам придумал?
Я слышал про сравнения с Месси на этой почве только, и то не часто
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Karel
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Комментарий удален модератором
Смотря кому. Тут дело за судьей больше.

Буряк, Плоскина и Кириченко и семь легко забили бы.
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