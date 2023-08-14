Чалов о прозвище «Пеналду»: «Не обидно. Пусть попробуют забить с пенальти – это не так просто, как кажется»
Федор Чалов признался, что не обижается на шутки про пенальти.
В 4 турах Мир РПЛ Чалов отметился 4 голами. Все голы нападающий ЦСКА забил с пенальти.
«Меня стали называть Пеналду? Не обидно.
Пусть попробуют сначала забить с пенальти. Когда забил три с «точки» в игре с «Ахматом» – это не так просто, как кажется», – сказал Чалов.
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Буряк, Плоскина и Кириченко и семь легко забили бы.