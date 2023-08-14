Чалов о прозвище «Пеналду»: «Не обидно. Пусть попробуют забить с пенальти – это не так просто, как кажется»

Федор Чалов признался, что не обижается на шутки про пенальти.

В 4 турах Мир РПЛ Чалов отметился 4 голами. Все голы нападающий забил с пенальти.

«Меня стали называть Пеналду? Не обидно.

Пусть попробуют сначала забить с пенальти. Когда забил три с «точки» в игре с «Ахматом» – это не так просто, как кажется», – сказал Чалов.

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