Где смотреть Манчестер Сити – Севилья, во сколько прямая трансляция матча, Суперкубок Европы 16 августа
В среду, 16 августа, сыграют Манчестер Сити и Севилья в рамках Суперкубка Европы по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Георгиос Караискакис» в Афинах.
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Манчестер Сити – Севилья
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
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