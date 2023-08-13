Защитник «Ростова» Вахания: «Карпин доверяет молодым – выходишь и не боишься ошибиться. В «Зените‑2» мало шансов пробиться в основную команду»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Вторая лига Б Зенит-2 Илья Вахания Футбол

Илья Вахания рассказал о доверии Валерия Карпина молодым игрокам «Ростова».

22-летний защитник дончан выразил мнение после матча с «Рубином» (3:0) в Мир РПЛ.

— Отличная игра с большим количеством опасных моментов. Слава богу, что мы победили. И победили достаточно уверенно. Все отлично. Отличный коллектив. Карпин? Все отлично.

— Ваш прошлый клуб был чемпионом. Почему вы выбрали «Ростов»?

— Надо сказать, что я был не совсем в чемпионе. Я был в «Зените‑2». Там, конечно, шансов намного меньше пробиться в основную команду. Поэтому решил двигаться в другом направлении.

— Почему очень мало возможностей дается воспитанникам?

— Я на этот вопрос не отвечу. Это не мы решаем.

— С Семаком не было никаких разговоров?

— Нет, ничего такого.

Сейчас мне комфортно. Карпин доверяет молодым. Ты выходишь и не боишься ошибиться, — сказал Вахания.

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5 комментариев

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Дед Щукарь порожняк не гонит
Спасибо за голевую передачу!
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Спасибо за голевую передачу!
Если честно, то давно уже пора в футболе ассистентов считать как в хоккее: предголевая Ионова была не менее важна. Привет!
+3
0
+3
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MAXIMum1
И чего здесь удивительного. Это стандартная история для больших клубов, за редким исключением. Молодым в основу пробиться практически не реально, потому что игроки основы сильнее. У команды стоит задача побеждать. Поэтому молодежь набирается опыта в клубах попроще. У которых другие задачи.
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