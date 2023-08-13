Защитник «Ростова» Вахания: «Карпин доверяет молодым – выходишь и не боишься ошибиться. В «Зените‑2» мало шансов пробиться в основную команду»

Илья Вахания рассказал о доверии Валерия Карпина молодым игрокам «Ростова».

22-летний защитник дончан выразил мнение после матча с «Рубином» (3:0) в Мир .

— Отличная игра с большим количеством опасных моментов. Слава богу, что мы победили. И победили достаточно уверенно. Все отлично. Отличный коллектив. Карпин? Все отлично.

— Ваш прошлый клуб был чемпионом. Почему вы выбрали « »?

— Надо сказать, что я был не совсем в чемпионе. Я был в « ‑2». Там, конечно, шансов намного меньше пробиться в основную команду. Поэтому решил двигаться в другом направлении.

— Почему очень мало возможностей дается воспитанникам?

— Я на этот вопрос не отвечу. Это не мы решаем.

— С Семаком не было никаких разговоров?

— Нет, ничего такого.

Сейчас мне комфортно. Карпин доверяет молодым. Ты выходишь и не боишься ошибиться, — сказал .

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