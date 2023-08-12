«Атлетико» отдал Моуриньо в аренду «Сарагосе». Защитник перешел из «Расинг Монтевидео» в июле

Теги Атлетико Сарагоса Ла Лига трансферы Д2 Испания Сантьяго Моуриньо Футбол

Защитник «Атлетико» Сантьяго Моуриньо арендован «Сарагосой».

Моуриньо будет играть за «Сарагосу», выступающую в испанской Сегунде, в сезоне-2023/24. В ближайшее время уругвайский защитник пройдет медобследование.

Сантьяго Моуриньо перешел в «Атлетико» из «Расинг Монтевидео» в июле, подписав с мадридцами пятилетний контракт.

Со статистикой 21-летнего защитника можно ознакомиться здесь.

Изображение: realzaragoza.com

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ПравдоРуб
После трансфера Гвардиола в Сити ожидал переход Моуриньо в Рому
+33
0
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artem Piatkov
Реген, как в футбольном менеджере, наверное ©
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Медведев
Ответ ПравдоРуб
После трансфера Гвардиола в Сити ожидал переход Моуриньо в Рому
Остается еще Марино!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ефии
Почему не в Рому…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тюменский медвежонок
Ответ ПравдоРуб
После трансфера Гвардиола в Сити ожидал переход Моуриньо в Рому
к сожалению этот защитник очень слабый( думаю Моуриньо даже не знает о его существовании
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
svetqa
Ответ Talgat Ergeshov
браво,анна)👍🏿
браво это "Сарагоса" арендовала Моуриньо"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий