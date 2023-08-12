«Атлетико» отдал Моуриньо в аренду «Сарагосе». Защитник перешел из «Расинг Монтевидео» в июле
Защитник «Атлетико» Сантьяго Моуриньо арендован «Сарагосой».
Моуриньо будет играть за «Сарагосу», выступающую в испанской Сегунде, в сезоне-2023/24. В ближайшее время уругвайский защитник пройдет медобследование.
Сантьяго Моуриньо перешел в «Атлетико» из «Расинг Монтевидео» в июле, подписав с мадридцами пятилетний контракт.
Со статистикой 21-летнего защитника можно ознакомиться здесь.
Изображение: realzaragoza.com
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