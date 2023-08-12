«Атлетико» отдал Моуриньо в аренду «Сарагосе». Защитник перешел из «Расинг Монтевидео» в июле

Защитник «Атлетико» Сантьяго Моуриньо арендован «Сарагосой».

Моуриньо будет играть за «Сарагосу», выступающую в испанской , в сезоне-2023/24. В ближайшее время уругвайский защитник пройдет медобследование.

перешел в « » из «Расинг Монтевидео» в июле, подписав с мадридцами пятилетний контракт.

Со статистикой 21-летнего защитника можно ознакомиться здесь.

Изображение: realzaragoza.com

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?