«Наполи» за 12 млн евро подпишет хавбека «Реймса» Каюсте
«Наполи» близок к подписанию полузащитника «Реймса» Йенса-Люса Каюсте.
По информации Foot Mercato, «Наполи» и «Реймс» согласовали трансфер 23-летнего полузащитника. В ближайшее время Каюсте пройдет медицинское обследование.
Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что сумма трансфера составит 12 миллионов евро.
В сезоне-2022/23 Каюсте отличился 3 голами и 4 голевыми передачами в 31 матче за «Реймс» в Лиге 1. Его подробная статистика доступна здесь.
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