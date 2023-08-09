«Наполи» за 12 млн евро подпишет хавбека «Реймса» Каюсте

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«Наполи» близок к подписанию полузащитника «Реймса» Йенса-Люса Каюсте.

По информации Foot Mercato, «Наполи» и «Реймс» согласовали трансфер 23-летнего полузащитника. В ближайшее время Каюсте пройдет медицинское обследование.

Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что сумма трансфера составит 12 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Каюсте отличился 3 голами и 4 голевыми передачами в 31 матче за «Реймс» в Лиге 1. Его подробная статистика доступна здесь.

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1 комментарий

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RealJon
Они еше подпишут Габри Вейгу зп €30м
Зилински уходит в Аравию
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