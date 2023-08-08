«Арсенал» будет близок к титулу, но вряд ли его завоюет. Команде не хватает характера и индивидуальности, желания победить любой ценой». Галлас о «канонирах»

Теги Вильям Галлас премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Вильям Галлас уверен, что «Арсенал» не станет чемпионом в предстоящем сезоне.

«Уверен, «Арсенал» будет очень близок к титулу в этом сезоне, но я не думаю, что они станут чемпионами. Думаю, «Арсеналу» для этого не хватает характера и индивидуальности – именно эти качества были нужны им в конце прошлого сезона, и они не смогли их проявить.

Я хочу, чтобы в этом сезоне «Арсенал» показал бойцовский характер. Я хочу видеть игроков, которые готовы много общаться на поле, требуя друг от друга большего. Я хочу видеть опытных игроков, берущих на себя ответственность, когда у «Арсенала» не ладятся дела на поле.

Я все еще считаю, что «Арсеналу» не хватает установки «победить любой ценой» – именно поэтому я не думаю, что они выиграют титул в этом сезоне», – сказал бывший защитник «Арсенала» в интервью Gambling Zone.

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41 комментарий

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<~Inter~>
Не хватает защитника с 10 номером на спине
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Jedef
Галлас немного отстал от действительности. У них тут годные подписания с характером: 1) топ-5 золотого мяча и капитан челси подписан, 2) автор победного мяча в ЛЧ, 3) взявший евротрофей капитан Вест Хэма
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Foma T
Не согласен. Команда заматерела по сравнению с прошлым годом. Если не возьмём титул, то только по игровым причинам.
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Андрей Ивашко
Ответ arspurs9
Не думаю что Арсенал даже в тройке будет. В их игре не меняется вообще ничего. Абсолютно. С самого начала прошлого сезона одно и тоже. Отсюда и сильный спад во второй половине сезона, когда все просто приспособились.
каждый сезон читаю одно и то же.
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Montenegro Serbian
Ответ Foma T
Не согласен. Команда заматерела по сравнению с прошлым годом. Если не возьмём титул, то только по игровым причинам.
Тут есть нюансы: с одной стороны команда заматерела и стала опытней.
Это как бэ плюсик, да.

С другой строны в том сезоне (ну первую его половину точно), мало кто ставил на Арсенал (ну типа полидируют и сольются). То есть на команду особо ничего не давило.
В этом сезоне от Арсенала будут ждать ТОЛЬКО БОРЬБУ ЗА ЧЕМПИОНСТВО. И результат как минимум не хуже прошлого. А это уже совсем другой уровень отвественности и давления: одно дело играть большую часть сезона на кураже, когда на тебя никто особо не ставил, а совсем другое когда от тебя реально ждут первого места.
Могут и посыпаться.

Неизвестно в какую сторону качнется "психологический маятник"
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ponso
Ну так эти качества не берутся из воздуха. Большие команды учатся на своих ошибках, растут и крепнут, набираясь опыта.
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yesnil
Как , черт возьми , он прав!
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ddddan 2
Ответ Aleksandr Khachoyan
Ну ну, желай дальше
я то не за ттх болею
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Усатая Козляра
Ответ Доминатор3000
Характера не хватает… Как у тебя??? Забыл как истерику устроил на поле Бирмингема? Это характер чемпиона был? Эдуардо «убили» Клиши «привёз» И ты КАПИТАН! истерику устроил… Должен был обьединить команду,ради Эдуардо выиграть… А у вас все рухнуло… И ты в полной мере был ответственен за это… Уж не Галласу про характер говорить… Истеричка.
господи!
фанаты этого клуба такие нежные и чуткие, что оскорбляются по поводу и без.
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romani477
Ответ Jedef
Галлас немного отстал от действительности. У них тут годные подписания с характером: 1) топ-5 золотого мяча и капитан челси подписан, 2) автор победного мяча в ЛЧ, 3) взявший евротрофей капитан Вест Хэма
С характером, но без яиц!))
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arspurs9
Ответ Андрей Ивашко
каждый сезон читаю одно и то же.
Так каждый сезон это оказывается правдой)
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градус ненависти
По-моему, в прошлом сезоне Арсенал как раз на волевых много побед добыл
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Aleksandr Khachoyan
Ответ ddddan 2
а почему именно арсенал,который хороший футбол начал показывать в последний сезон?тот же Ливерпуль до этого сезона 4 года планку держал. ну а если мы судим по "давно не выигрывали",тогда желаем победу Тоттэнхему ну а так ладно,пусть любой возьмёт в этом сезоне
Ну ну, желай дальше
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leon01
полностью согласен,арсенал прекрасно играет в футбол,но играть и выигрывать...разные вещи
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Усатая Козляра
Ответ Сарсен Абдрахманов
Надеюсь Галлас ошибается. Я не противник горожан, мне из игра нравится, но хочется, чтобы канониры взяли АПЛ. Уж очень давно они его не завоевывали
ну тебе хочется, в мне не хочется, например
выиграет сильнейший, сильнейший на дистанции Сити
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Антон Абызов
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А могут и взять. Хохланд (как в POPS, если кто помнит) лопнет, как обычно, а дальше по принципу шариков)
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Спартак Уокер
К сожалению он прав
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Андрей Ивашко
Ответ arspurs9
Так каждый сезон это оказывается правдой)
а прошлый сезон - это банальный фарт, значит?)
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Булат Григорьев
Ответ arspurs9
Вроде я написал про прошлый сезон, нет? Более, я написал именно про прошлый сезон и Артету, если перечитать)
боюсь тебя спросить, а где будут шпоры по твоему мнению?)
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Булат Григорьев
Ответ arspurs9
Вроде новость про Арсенал, нет? Что за детская привычка все время перекидывать стрелки?)
причем тут детская привычка, ты что в детсаду? не хочешь отвечать, не нужно, кубок тигра у вас уже есть, молодцы))
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arspurs9
Ответ Булат Григорьев
причем тут детская привычка, ты что в детсаду? не хочешь отвечать, не нужно, кубок тигра у вас уже есть, молодцы))
Ну судя по местным комментаторам, можно сказать и так. Понятия не имею где будет Тоттенхэм. По предсезонке работе клуба на трансферном рынке думаю будет в борьбе за 4-5 места.
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Булат Григорьев
Ответ arspurs9
Ну судя по местным комментаторам, можно сказать и так. Понятия не имею где будет Тоттенхэм. По предсезонке работе клуба на трансферном рынке думаю будет в борьбе за 4-5 места.
считаешь, что шпоры обойдут Челси/Ливер/Ньюкасл? да ты оптимист)
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All These Things I Hate
Ответ arspurs9
Не думаю что Арсенал даже в тройке будет. В их игре не меняется вообще ничего. Абсолютно. С самого начала прошлого сезона одно и тоже. Отсюда и сильный спад во второй половине сезона, когда все просто приспособились.
вот только провал во второй половине сезона был связан с травмами и короткой скамейкой
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Булат Григорьев
Ответ arspurs9
Я считаю что шпоры не обойдут Сити, МЮ. Ньюкасл выдал первый сезон за многие годы, все под вопросом. Ливерпуль плох. Челси - гигантские вопросы, не вижу у них адекватного роста. Я тебе больше скажу, я убежден, что Арсенал будет в этой же борьбе.
МЮ?) хорошая шутка, аплодисменты
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Quintin07
а выгрызанные победы ничего не говорят этому ?
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