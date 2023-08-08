«Арсенал» будет близок к титулу, но вряд ли его завоюет. Команде не хватает характера и индивидуальности, желания победить любой ценой». Галлас о «канонирах»
Вильям Галлас уверен, что «Арсенал» не станет чемпионом в предстоящем сезоне.
«Уверен, «Арсенал» будет очень близок к титулу в этом сезоне, но я не думаю, что они станут чемпионами. Думаю, «Арсеналу» для этого не хватает характера и индивидуальности – именно эти качества были нужны им в конце прошлого сезона, и они не смогли их проявить.
Я хочу, чтобы в этом сезоне «Арсенал» показал бойцовский характер. Я хочу видеть игроков, которые готовы много общаться на поле, требуя друг от друга большего. Я хочу видеть опытных игроков, берущих на себя ответственность, когда у «Арсенала» не ладятся дела на поле.
Я все еще считаю, что «Арсеналу» не хватает установки «победить любой ценой» – именно поэтому я не думаю, что они выиграют титул в этом сезоне», – сказал бывший защитник «Арсенала» в интервью Gambling Zone.
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Это как бэ плюсик, да.
С другой строны в том сезоне (ну первую его половину точно), мало кто ставил на Арсенал (ну типа полидируют и сольются). То есть на команду особо ничего не давило.
В этом сезоне от Арсенала будут ждать ТОЛЬКО БОРЬБУ ЗА ЧЕМПИОНСТВО. И результат как минимум не хуже прошлого. А это уже совсем другой уровень отвественности и давления: одно дело играть большую часть сезона на кураже, когда на тебя никто особо не ставил, а совсем другое когда от тебя реально ждут первого места.
Могут и посыпаться.
Неизвестно в какую сторону качнется "психологический маятник"
фанаты этого клуба такие нежные и чуткие, что оскорбляются по поводу и без.
выиграет сильнейший, сильнейший на дистанции Сити