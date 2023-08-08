«Арсенал» будет близок к титулу, но вряд ли его завоюет. Команде не хватает характера и индивидуальности, желания победить любой ценой». Галлас о «канонирах»

Вильям Галлас уверен, что «Арсенал» не станет чемпионом в предстоящем сезоне.

«Уверен, « » будет очень близок к титулу в этом сезоне, но я не думаю, что они станут чемпионами. Думаю, «Арсеналу» для этого не хватает характера и индивидуальности – именно эти качества были нужны им в конце прошлого сезона, и они не смогли их проявить.

Я хочу, чтобы в этом сезоне «Арсенал» показал бойцовский характер. Я хочу видеть игроков, которые готовы много общаться на поле, требуя друг от друга большего. Я хочу видеть опытных игроков, берущих на себя ответственность, когда у «Арсенала» не ладятся дела на поле.

Я все еще считаю, что «Арсеналу» не хватает установки «победить любой ценой» – именно поэтому я не думаю, что они выиграют титул в этом сезоне», – сказал бывший защитник «Арсенала» в интервью Gambling Zone.

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