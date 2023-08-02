Расписание плей-офф Чемпионата мира по футболу среди женщин 2023 — сетка плей-офф ЧМ по футболу женщины 2023
В Австралии и Новой Зеландии продолжается Чемпионат мира по футболу среди женщин 2023. Турнир подошел к решающей стадии плей-офф, матчи навылет начнутся 5 августа. Мировое первенство уже оказалось богато на сенсации, главная из которых вылет сборной Германии. В решающем матче сборная Южной Кореи сыграла с немцами вничью, не вышла в ⅛ финала сама, но и увлекла за собой двукратных чемпионок мира. В плей-офф ожидали и сборную Канады, но она провалилась в группе В. Тут нужно отдать должное хозяйкам первенства австралийкам, которые заняли первое место, и команде Нигерии, оказавшейся второй.
Из других событий настораживает лишь второе место в группе Е четырехкратных чемпионок мира сборной США, первое место заняла команда Нидерландов. Пожалуй, самое сильное впечатление от своей игры на чемпионате пока оставляют сборные Англии и Японии, но четвертьфинал может перевернуть все с ног на голову. Предлагаем вашему вниманию расписание матчей плей-офф, время начала указано московское.
⅛ финала
- Пара 1. 5 августа. 08:00. Швейцария — Испания, стадион «Иден Парк», Окленд
- Пара 2. 5 августа. 11:00. Япония — Норвегия, стадион «Скай Стэдиум», Веллингтон
- Пара 3. 6 августа. 05:00. Нидерланды — ЮАР, стадион «Сидней», Сидней
- Пара 4. 6 августа. 12:00. Швеция — США, стадион «Прямоугольный», Мельбурн
- Пара 5. 7 августа. 10:30. Англия — Нигерия, стадион «Лэнг Парк», Брисбен
- Пара 6. 7 августа. 13:30. Австралия — Дания, стадион «Австралия», Сидней
- Пара 7. 8 августа. 11:00. Колумбия — Ямайка, стадион «Прямоугольный», Мельбурн
- Пара 8. 8 августа. 14:00. Франция — Марокко, стадион «Хайндмарш Стэдиум», Аделаида
Четвертьфинал
- 11 августа. 04:00. Победитель пары 1 — Победитель пары 3, стадион «Скай Стэдиум», Веллингтон
- 11 августа. 10:30. Победитель пары 2 — Победитель пары 4, стадион «Иден Парк», Окленд
- 12 августа. 10:00. Победитель пары 6 — Победитель пары 8, стадион «Лэнг Парк», Брисбен
- 12 августа. 13:30. Победитель пары 5 — Победитель пары 7, стадион «Австралия», Сидней
Полуфинал
- 15 августа. 11:00. Победители матчей 11 августа, стадион «Иден Парк», Окленд
- 16 августа. 13:00. Победители матчей 12 августа, стадион «Австралия», Сидней
Матч за третье место
- 19 августа. 11:00. Стадион «Лэнг Парк», Брисбен
Финал ЧМ по футболу среди женщин 2023
- 20 августа. 13:00. Стадион «Австралия», Сидней
Комментарии