В Австралии и Новой Зеландии продолжается Чемпионат мира по футболу среди женщин 2023. Турнир подошел к решающей стадии плей-офф, матчи навылет начнутся 5 августа. Мировое первенство уже оказалось богато на сенсации, главная из которых вылет сборной Германии. В решающем матче сборная Южной Кореи сыграла с немцами вничью, не вышла в ⅛ финала сама, но и увлекла за собой двукратных чемпионок мира. В плей-офф ожидали и сборную Канады, но она провалилась в группе В. Тут нужно отдать должное хозяйкам первенства австралийкам, которые заняли первое место, и команде Нигерии, оказавшейся второй.

Из других событий настораживает лишь второе место в группе Е четырехкратных чемпионок мира сборной США, первое место заняла команда Нидерландов. Пожалуй, самое сильное впечатление от своей игры на чемпионате пока оставляют сборные Англии и Японии, но четвертьфинал может перевернуть все с ног на голову. Предлагаем вашему вниманию расписание матчей плей-офф, время начала указано московское.

⅛ финала

Пара 1. 5 августа. 08:00. Швейцария — Испания, стадион «Иден Парк», Окленд

Пара 2. 5 августа. 11:00. Япония — Норвегия, стадион «Скай Стэдиум», Веллингтон

Пара 3. 6 августа. 05:00. Нидерланды — ЮАР, стадион «Сидней», Сидней

Пара 4. 6 августа. 12:00. Швеция — США, стадион «Прямоугольный», Мельбурн

Пара 5. 7 августа. 10:30. Англия — Нигерия, стадион «Лэнг Парк», Брисбен

Пара 6. 7 августа. 13:30. Австралия — Дания, стадион «Австралия», Сидней

Пара 7. 8 августа. 11:00. Колумбия — Ямайка, стадион «Прямоугольный», Мельбурн

Пара 8. 8 августа. 14:00. Франция — Марокко, стадион «Хайндмарш Стэдиум», Аделаида

Четвертьфинал

11 августа. 04:00. Победитель пары 1 — Победитель пары 3, стадион «Скай Стэдиум», Веллингтон

11 августа. 10:30. Победитель пары 2 — Победитель пары 4, стадион «Иден Парк», Окленд

12 августа. 10:00. Победитель пары 6 — Победитель пары 8, стадион «Лэнг Парк», Брисбен

12 августа. 13:30. Победитель пары 5 — Победитель пары 7, стадион «Австралия», Сидней

Полуфинал

15 августа. 11:00. Победители матчей 11 августа, стадион «Иден Парк», Окленд

16 августа. 13:00. Победители матчей 12 августа, стадион «Австралия», Сидней

Матч за третье место

19 августа. 11:00. Стадион «Лэнг Парк», Брисбен

Финал ЧМ по футболу среди женщин 2023