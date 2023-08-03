Евсеев об охоте: «Взял новое ружье, но в последнее время стрелял только с вышки, так что адреналина никакого не испытывал»

Теги премьер-лига Россия Вадим Евсеев Факел животные и спорт Футбол

Вадим Евсеев рассказал об увлечении охотой.

– Одно из ваших увлечений – охота. Она помогает снять стресс? Или, наоборот, дает лишние эмоции?

– В последнее время стрелял только с вышки, так что адреналина никакого не испытывал.

Но мне и в семи последний матчах прошлого сезона адреналина хватило. Так что все нормально.

Сейчас, кстати, взял себе новое ружье, – сказал главный тренер «Факела».

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6 комментариев

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Вадик клинический конечно.
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Вадим, главное в раздевалку его не приноси
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Хочешь адреналина - выйди на медведя в одних трусах)
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По своим футболистам , добавил Вадик
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