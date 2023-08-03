Евсеев об охоте: «Взял новое ружье, но в последнее время стрелял только с вышки, так что адреналина никакого не испытывал»
Вадим Евсеев рассказал об увлечении охотой.
– Одно из ваших увлечений – охота. Она помогает снять стресс? Или, наоборот, дает лишние эмоции?
– В последнее время стрелял только с вышки, так что адреналина никакого не испытывал.
Но мне и в семи последний матчах прошлого сезона адреналина хватило. Так что все нормально.
Сейчас, кстати, взял себе новое ружье, – сказал главный тренер «Факела».
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