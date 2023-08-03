Евсеев об охоте: «Взял новое ружье, но в последнее время стрелял только с вышки, так что адреналина никакого не испытывал»

Вадим Евсеев рассказал об увлечении охотой.

– Одно из ваших увлечений – охота. Она помогает снять стресс? Или, наоборот, дает лишние эмоции?

– В последнее время стрелял только с вышки, так что адреналина никакого не испытывал.

Но мне и в семи последний матчах прошлого сезона адреналина хватило. Так что все нормально.

Сейчас, кстати, взял себе новое ружье, – сказал главный тренер « ».