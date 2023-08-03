Трансфер Файзуллаева в ЦСКА задерживается из-за санкций, наложенных на клуб. Перевести деньги «Пахтакору» пока не могут

В «Пахтакоре» рассказали, почему задерживается трансфер Аббосбека Файзуллаева в ЦСКА.

«Мы попрощались давно с . Надеемся, что он сможет проявить себя в ЦСКА, но сейчас есть трудности по оплате. Из-за санкций ЦСКА не может проплатить, поэтому все немного задерживается.

Думаю, все будет хорошо, но такие трудности есть. Мы свою часть выполнили и попрощались с нашим воспитанником, дальше уже работает », – сказал генеральный директор « » Дмитрий Адисман.

Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за вингера сборной Узбекистана 500 тысяч евро.

Статистику 19-летнего правого вингера можно изучить здесь.