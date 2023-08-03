Трансфер Файзуллаева в ЦСКА задерживается из-за санкций, наложенных на клуб. Перевести деньги «Пахтакору» пока не могут

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Пахтакор высшая лига Узбекистан деньги Аббосбек Файзуллаев Футбол

В «Пахтакоре» рассказали, почему задерживается трансфер Аббосбека Файзуллаева в ЦСКА.

«Мы попрощались давно с Файзуллаевым. Надеемся, что он сможет проявить себя в ЦСКА, но сейчас есть трудности по оплате. Из-за санкций ЦСКА не может проплатить, поэтому все немного задерживается.

Думаю, все будет хорошо, но такие трудности есть. Мы свою часть выполнили и попрощались с нашим воспитанником, дальше уже работает ЦСКА», – сказал генеральный директор «Пахтакора» Дмитрий Адисман.

Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за вингера сборной Узбекистана 500 тысяч евро.

Статистику 19-летнего правого вингера можно изучить здесь.

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2 комментария

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в Ташкенте на рынке у валютчиков можно поменять на Сум, 4-5 фур с прицепом Я думаю хватит чтобы всё это перевезти
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Ответ Виктор Краснодар
в Ташкенте на рынке у валютчиков можно поменять на Сум, 4-5 фур с прицепом Я думаю хватит чтобы всё это перевезти
по курсу в Сумах переведут и всё.а в Узбекистане уже клуб купить себе валюту. или в Узбекистане до сих пор есть чёрный курс национальной валюты?
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