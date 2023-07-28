Гендиректор «Пахтакора» оценил вероятность перехода Аббосбека Файзуллаева в ЦСКА.

Сообщалось, что армейцы заплатят за 19-летнего вингера 500 тысяч евро.

«На финальной стадии ведутся переговоры. Все будет известно завтра [в пятницу]. Но мы не хотим его отпускать, а Файзуллаев хочет. Если игрок скажет: «Хочу!» — держать не будем.

Для нас это потеря игрока. Он основной игрок команды и сборной. Файзуллаев молодой, только сверкнул, у него отличное видение поля и большие перспективы. Он, безусловно, хорош.

Понимаем, что в ЦСКА он будет вторым-третьим игроком на позицию и выходить на замену. Игрок же рвется, думает, будет играть, а у нас постоянная игровая практика — это рост для молодого игрока. ЦСКА — солидный клуб, но как бы он не потерялся там…

Был интерес от «Фенербахче», но игрок не хотел. Поэтому не рассматривали предложение. Только от », — сказал Дмитрий Адисман.