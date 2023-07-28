Гендиректор «Пахтакора» о Файзуллаеве и ЦСКА: «Переговоры – на финальной стадии. Если игрок хочет — держать не будем»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Пахтакор высшая лига Узбекистан Аббосбек Файзуллаев Футбол

Гендиректор «Пахтакора» оценил вероятность перехода Аббосбека Файзуллаева в ЦСКА.

Сообщалось, что армейцы заплатят за 19-летнего вингера 500 тысяч евро.

«На финальной стадии ведутся переговоры. Все будет известно завтра [в пятницу]. Но мы не хотим его отпускать, а Файзуллаев хочет. Если игрок скажет: «Хочу!» — держать не будем.

Для нас это потеря игрока. Он основной игрок команды и сборной. Файзуллаев молодой, только сверкнул, у него отличное видение поля и большие перспективы. Он, безусловно, хорош.

Понимаем, что в ЦСКА он будет вторым-третьим игроком на позицию и выходить на замену. Игрок же рвется, думает, будет играть, а у нас постоянная игровая практика — это рост для молодого игрока. ЦСКА — солидный клуб, но как бы он не потерялся там…

Был интерес от «Фенербахче», но игрок не хотел. Поэтому не рассматривали предложение. Только от ЦСКА», — сказал Дмитрий Адисман.

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3 комментария

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леннорыч-абрамович
"ЦВБП" - добавил Дмитрий Адисман
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+3
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Jamil Javadov
Я понимаю по нарезкам не судят....ну уж больно он мне понравился....брать и не думать....и кстати есть ощущение что он будет в основе
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Владимир Morozov
Теперь весь Узбекистан за ЦСКА!!
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