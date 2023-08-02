До недавнего времени все топовые европейские футбольные чемпионаты открывали сезон матчем за Суперкубок страны. Но в последнее время тенденция стала меняться. В Испании и Италии стали проводить мини-турниры в январе, причем в странах Ближнего Востока, во Франции похоже пойдут по тому же пути. Классической версии придерживаются только в Англии и Германии.

В поединке за Суперкубок Германии сыграют чемпион страны мюнхенская «Бавария» и обладатель Кубка РБ «Лейпциг».

Матч состоится в субботу, 12 августа в Мюнхене на Альянц Арене

начало в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть прямую трансляцию матча

Трансляцию матча между «Баварией» и РБ «Лейпциг» покажет в прямом эфире телеканал «Матч ТВ».

Начало в 21:45 по московскому времени.

Ставки и коэффициенты на «Бавария» — РБ «Лейпциг»

«Бавария» в последнее десятилетие настолько приучила всех, что в Германии ей нет равных, что у букмекеров команда в любом поединке фаворит. На этот раз аналитики букмекерской конторы BetBoom предлагают на победу команды Томаса Тухеля коэффициент 1,57. Успех обладателя Кубка Германии РБ «Лейпциг» оценивается коэффициентом 5,52. Коэффициент на ничью в основное время матча — 4,41.

Следует рассмотреть и другие котировки. При ставке только на победителя Суперкубка коэффициент в пользу «Баварии» — 1,37, в пользу ее соперника — 3,20. Более интересным может быть выбор ставки на то, что обе команды забьют, здесь коэффициент более привлекательный — 1,65. В случае, если какая-то из команд не забьет или не забьют обе, коэффициент — 2,26.

Матч ожидается результативным. При тотале наиболее выгодные коэффициенты при трех забитых мячах. Кроме того, неплохие коэффициенты и на фору:

ТБ (3) — 1,97

ТМ (3) — 1,87

Ф1 (-1) — 1,95

Ф2 (+1) — 1,89

История противостояния «Бавария» — РБ «Лейпциг»

История личных встреч команд насчитывает всего 17 матчей, что не удивительно, поскольку команда РБ «Лейпциг» была образована в 2009 году, когда компания Red Bull приобрела права на команду пятого дивизиона «Маркранштедт». Первый матч с гегемоном немецкого футбола «красные быки» сыграли в 2016 году после выхода в Бундеслигу и уступили в гостях с крупным счетом 0 : 3. Сейчас по победам у «Баварии» более чем четырехкратное преимущество.

Победы «Баварии» — 9

Победы РБ «Лейпциг» — 2

Ничьи — 6

Самая крупная победа «Баварии» — 4 : 1, 3 : 0

Самая крупная победа РБ «Лейпциг» — 3 : 1

Встречались команды и в матче за Суперкубок Германии, причем случилось это не далее как в 2022 году. Матч состоялся в Лейпциге на Ред Булл Арене и стал отличной прелюдией ко всему сезону. Соперники забили в ворота друг друга восемь голов, верх взяла «Бавария», но упрекнуть ее противника было не в чем.

В предстоящем поединке как раз интрига в том, сможет ли РБ «Лейпциг» взять реванш. В ходе предыдущего сезона в клубе сменилось два тренера. Начинала команда чемпионат с хорошо нам известным Доменико Тедеско, который продержался только до начала Лиги Чемпионов. После крупного поражения от донецкого «Шахтера» Тедеско сменил опытный Марко Розе. С ним результаты резко улучшились, хотя от лидеров чемпионата на финише «красные быки» отстали.

Аналогичная ситуация с тренерами произошла и в «Баварии». Юлиана Нагельсманна по ходу чемпионата сменил Томас Тухель. Причем в данном случае ничего эту замену не предвещало. Чемпионом команда стала не без изрядной долей везения. Конкуренцию мюнхенцам в предстоящем сезоне окажет не только дортмундская «Боруссия», но и РБ «Лейпциг». Тем более последнее слово осталось как раз за «красными быками». Перед вами результаты пяти последних матчей команд между собой.

Бундеслига. 20.05.2023, «Бавария» — РБ «Лейпциг» — 1 : 3

Бундеслига. 20.01.2023, РБ «Лейпциг» — «Бавария» — 1 : 1

Суперкубок Германии. 30.07.2022, РБ «Лейпциг» — «Бавария» — 3 : 5

Бундеслига. 05.02.2022, «Бавария» — РБ «Лейпциг» — 3 : 2

Бундеслига. 11.09.2021, РБ «Лейпциг» — «Бавария» — 1 : 4

Предсезонные матчи соперников

Подготовку к новому сезону «Бавария» начала в Германии, где сыграла с малоизвестной командой «Роттах-Эгерн». Матч ничем не примечательный, если не считать, что чемпион забил в ворота соперников 27 безответных мячей. Затем мюнхенцы отправились в турне по Юго-восточной Азии, где в Японии сыграли с местной командой и «Манчестер Сити». Далее их путь лежит в Сингапур на матч с «Ливерпулем». Вот результаты двух состоявшихся поединков.

Токио. 29.07.2023, «Кавасаки Фронтале» — «Бавария» — 0 : 1

Токио. 26.07.2023, «Бавария» — «Манчестер Сити» — 1 : 2

РБ «Лейпциг» в отличие от «Баварии» в дальние страны не уезжал. Команда провела в Европе четыре товарищеских матча, начав с победы над соперником из немецкой Оберлиги. Затем были матчи с командами чемпионатов других стран и с «Вердером». Результаты четырех поединков перед вами.

28.07.2023, РБ «Лейпциг» — «Вердер» — 0 : 0

28.07.2023, «Ипсвич Таун» — РБ «Лейпциг» — 1 : 0

25.07.2023, «Удинезе» — РБ «Лейпциг» — 2 : 1

18.07.2023, РБ «Лейпциг» — «Гримма» — 7 : 0

По возвращению из Азии в расписании у «Баварии» встреча с «Монако». РБ «Лейпциг» должен будет сыграть с испанским «Лас-Пальмасом». Далее матч за Суперкубок.

Прогноз на матч «Бавария» — РБ «Лейпциг»

На протяжении долгого времени «красные быки» не могли подобрать ключик к своему предстоящему сопернику. Максимум чего удавалось добиться, ничейных результатов. Но уже в минувшем сезоне в рамках Бундеслиги РБ «Лейпциг» не проиграл. Команда Марко Розе второй год подряд становится обладателем Кубка Германии. «Бавария» в 2022 году выиграла Суперкубок Германии в десятый раз, это рекорд среди всех команд страны. Таким же рекордсменом мюнхенцы являются и в других внутригерманских турнирах.

Хотелось бы продолжения банкета и такой же результативной игры как в прошлом году. Безусловно, обе команды будут далеки от своего пика, но уже можно будет посмотреть на новичков и попытаться разглядеть потенциал. В первую очередь, это касается РБ «Лейпциг», его победа станет хоть и небольшой, но сенсацией. И все же «Бавария» уже приучила, что в решающих поединках уступает редко.