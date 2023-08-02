Ассистент Эллардайса о словах про Пепа и Клоппа: «Сэм сказал: «Игроки выглядят нервными, с этим надо что-то делать». Я посоветовал ему выкинуть что-нибудь»

Теги Ливерпуль Сэм Эллардайс Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал Лидс Пеп Гвардиола чемпионшип Карл Робинсон Футбол

Ассистент Сэма Эллардайса объяснил его слова о Пепе Гвардиоле и Юргене Клоппе.

После назначения главным тренером «Лидса» в мае этого года Эллардайс сравнил себя с Гвардиолой, Клоппом и Микелем Артетой, заявив, что никто не сравнится с ним в футбольном плане.

«За обедом он [Сэм Эллардайс] повернулся ко мне и сказал: «Мне нужно кое-что здесь сделать, создать некую ширму – игроки выглядят нервными, не уверен, что они справятся с таким давлением».

Я посоветовал ему что-нибудь выкинуть, и он сказал: «Я, черт возьми, сделаю это!»

Позже, когда я пил кофе в офисе, он ворвался с широкой улыбкой на лице и сказал: «Я только что, черт возьми, сказал [прессе], что я лучше Пепа и Клоппа, не так ли?»

Потом пришел сотрудник пресс-службы и сказал: «Посмотрим, сколько издевок вы получите на этот раз», – сказал Карл Робинсон в подкасте I Had Trials Once.

По итогам сезона-2022/23 «Лидс» вылетел из АПЛ. Эллардайс покинул пост главного тренера в июне.

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4 комментария

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Mario14
🤡
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
надо бы так сделать мостовому... стоп у него же нет лицензии
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Marcus-light
Сэм мог бы стать лучшим тренером в истории сборной, но жёстко облажался
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