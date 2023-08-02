«Монако» за 15 млн евро подписал Салису из «Саутгемптона». Контракт с защитником сборной Ганы – на 5 лет

Теги Монако премьер-лига Англия лига 1 Франция трансферы Саутгемптон Мохаммед Салису Футбол

Мохаммед Салису перешел в «Монако» из «Саутгемптона».

Французский клуб подтвердил оформление трансфера и подписал 24-летним защитником контракта на пять лет.

По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

Мохаммед Салису провел три сезона в «Саутгемптоне» – он перешел в команду в 2020 году из «Вальядолида».

В прошлом сезоне футболист сборной Ганы провел 22 матча в АПЛ, сделал одну результативную передачу и получил пять желтых карточек.

3 комментария

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Хороший Трансфер
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Чёрный тюльпан
В принципе неплохой размен на Дисаси. Оба одного формата защитники, но Салису всё таки пошустрее, хоть и помясистее будет. При этом Мохаммед моложе на год, но и игр заметно больше из-за травм пропустил, потому что в этом плане Аксель только 2 недели болел коронавирусом. Ещё один минус Салису - игрок выступает за Гану, т.е. будет уезжать на КАН посреди сезона раз в 2 года. Хотя может "монегаски" его взяли буквально на сезон-два, чтобы прокачать и обратно в АПЛ кому-то пульнуть минимум раза в 3 дороже.
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