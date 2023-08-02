«Монако» за 15 млн евро подписал Салису из «Саутгемптона». Контракт с защитником сборной Ганы – на 5 лет
Мохаммед Салису перешел в «Монако» из «Саутгемптона».
Французский клуб подтвердил оформление трансфера и подписал 24-летним защитником контракта на пять лет.
По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 15 миллионов евро.
Мохаммед Салису провел три сезона в «Саутгемптоне» – он перешел в команду в 2020 году из «Вальядолида».
В прошлом сезоне футболист сборной Ганы провел 22 матча в АПЛ, сделал одну результативную передачу и получил пять желтых карточек.
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