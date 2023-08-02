«Монако» за 15 млн евро подписал Салису из «Саутгемптона». Контракт с защитником сборной Ганы – на 5 лет

Мохаммед Салису перешел в «Монако» из «Саутгемптона».

Французский клуб подтвердил оформление трансфера и подписал 24-летним защитником контракта на пять лет.

По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

провел три сезона в « » – он перешел в команду в 2020 году из «Вальядолида».

В прошлом сезоне футболист сборной Ганы провел 22 матча в , сделал одну результативную передачу и получил пять желтых карточек.