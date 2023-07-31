Суперкубок Англии 2023 Манчестер Сити — Арсенал: где смотреть, дата матча, прогноз, ставки и коэффициенты

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В преддверии нового сезона в европейских клубных чемпионатах пройдут матчи за Суперкубок. Первым официально стартует сезон в Англии матчем между чемпионом страны «Манчестер Сити» и лондонским «Арсеналом».

 

Где и когда пройдет матч Манчестер Сити — Арсенал

  • Суперкубок Англии будет разыгран в воскресенье, 6 августа.
  • Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли»
  • начало в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть прямую трансляцию матча

К сожалению, у болельщиков, проживающих в России, нет возможности смотреть матчи чемпионата английской Премьер-лиги и других футбольных соревнований этой страны. На помощь могут прийти альтернативные источники просмотра в виде сайтов букмекерских контор, социальных сетей, или установки IPTV на вашем телевизоре. Еще один вариант смотреть пиратские сайты с помощью VPN. 

Ставки и коэффициенты на Ман Сити — Арсенал

У специалистов букмекерской конторы BetBoom безоговорочным фаворитом матча считается «Манчестер Сити». Выигрыш команды Хосепа Гвардиолы оценивается коэффициентом 1,73. Шансы «Арсенала», по мнению букмекеров, выглядят куда хуже, — коэффициент лишь 4,39. Коэффициент на ничью в основное время матча — 4,29.

Если ограничится только ставкой на победителя, то и здесь расклад сил тот же. Коэффициент в пользу «горожан» — 1,37, в случае победы «канониров», сделавший ставку на них, получит сумму в три раза большую, коэффициент — 3,05. В случае тотала букмекеры полагают, что надо исходить из трех забитых мячей. Коэффициент ТБ (3)  — 2,2, ТМ (3) — 1,71. Привлекателен и коэффициент с форой на «Арсенал», Ф2 (+0,5) — 2,18. Еще одна интересная ставка — обе команды забьют, тут коэффициент 1,68.

История противостояния «Манчестер Сити» — «Арсенал»

Команды играли во всех футбольных турнирах Англии. На сегодняшний день история личных встреч насчитывает 211 матчей. Довольно большое преимущество по победам у «Арсенала». Впервые клубы встретились в 1893 году, победу одержала лондонская команда со счетом 1 : 0.

  • Победы «Манчестер Сити» — 66
  • Победы «Арсенала» — 100
  • Ничьи — 45
  • Самая крупная победа «Манчестер Сити» — 5 : 0
  • Самая крупная победа «Арсенала» — 5 : 0

В рамках Суперкубка Англии команды встречались дважды, и тут преимущество у канониров. В 1934 году они выиграли со счетом 4 : 0. Второй раз соперники пересекались в матче за Суперкубок страны в 2014 году, на этот раз «Арсенал» выиграл чуть скромнее, счет — 3 : 0.

Главная интрига матча уходит корнями в прошлый сезон. Команда Микеля Артеты долгое время шла на первом месте, с солидным преимуществом опережая всех своих преследователей, в том числе и «Манчестер Сити». Но всю турнирную гонку лондонцам на высоком уровне пройти не удалось. В апреле «канониры» начали регулярно оступаться, от их преимущества не осталось ничего. На первое место вышли «горожане», а затем учинили своему сопернику разгром и в очном противостоянии. Вообще складывается ощущение, что у «Арсенала» сложился какой-то комплекс перед соперником, последнюю победу над «Сити» лондонцы одержали в 2020 году в Кубке Англии, а в рамках Премьер-лиги не могут выиграть с 2015 года. Перед вами результаты пяти последних матчей.

  • АПЛ. 26.04.2023, «Манчестер Сити» — «Арсенал» — 4 : 1
  • АПЛ. 15.02.2023, «Арсенал» — «Манчестер Сити» — 1 : 3
  • Кубок Англии. 27.01.2023, «Манчестер Сити» — «Арсенал» — 1 : 0
  • АПЛ. 01.01.2022, «Арсенал» — «Манчестер Сити» — 1 : 2
  • АПЛ. 28.08.2021, «Манчестер Сити» — «Арсенал» — 5 : 0

В межсезонье обе команды отправились в турне, где провели ряд товарищеских матчей. Чемпион Англии сначала гостил в Токио, где встретился с местной командой «Йокогама Ф. Маринос» и мюнхенской «Баварией». Затем команда Гвардиолы переехала в Южную Корею и провела поединок с мадридским «Атлетико». Предлагаем вашему вниманию результаты матчей.

  • Сеул. 30.07.2023, «Манчестер Сити» — «Атлетико» — 1 : 2
  • Токио. 27.07.2023, «Бавария» —  «Манчестер Сити» — 1 : 2
  • Токио. 23.07.2023, «Йокогама Ф. Маринос» — «Манчестер Сити» — 3 : 5

«Арсенал» провел четыре товарищеских матча. Сначала команда сыграла в немецком Нюрнберге, а затем отправилась в турне по Северной Америке. В первом матче «канониры» встречались с командой Звезд МЛС, затем сыграли с «Манчестер Юнайтед», а завершили турне поединком с «Барселоной». Перед вами результаты этих встреч.

  • Инглвуд. 27.07.2023, «Арсенал» — «Барселона» — 5 : 3
  • Ист-Рутерфорд. 22.07.2023, «Арсенал» —  «Манчестер Юнайтед» — 0 : 2 (пен. 3 : 5)
  • Вашингтон. 20.07.2023, «Звезды МЛС» — «Арсенал» — 0 : 5

После своих поездок обе команды возвращаются на Туманный Альбион, где будут вести подготовку к матчу за Суперкубок Англии. «Арсенал» предполагает провести еще одну игру против «Монако» в рамках Кубка Эмирейтс, компании-спонсора обоих клубов.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Арсенал»

«Манчестер Сити» в минувшем сезоне сделал требл, команда выиграла чемпионат Кубок страны и Лигу Чемпионов, можно сказать, от трофеев рябит в глазах. Впрочем, хорошо известно, что много их никогда не бывает. «Арсенал» свои последние на сегодняшний день трофеи выиграл в 2020 году. Тогда команда в 14-й раз выиграла Кубок Англии и установила рекорд страны по этому показателю. В том же году «канониры» смогли завоевать и Суперкубок Англии, а 16-й раз в своей истории. «Манчестер Сити» выигрывал Суперкубок Англии только шесть раз, последний такой случай зафиксирован в 2019 году. 

Учитывая тенденцию последних лет, «Арсеналу» очень сложно будет противостоять оппонентам. Микелю Артете пока не удается найти ключ к игре команды своего учителя Хосепа Гвардиолы. Но победа «горожанам» легко не достанется.

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