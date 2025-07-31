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КДК дисквалифицировал Заболотного на 2 матча РПЛ (один – условно) за удаление в игре с «Балтикой»

Антон Заболотный дисквалифицирован на один матч за удаление в матче с «Балтикой».

Нападающий «Спартака» получил прямую красную карточку на 11‑й минуте матча 2-го тура Мир РПЛ (0:3) за удар шипами в ногу Мингияну Бевееву.

«Информация в протоколе: Заболотный удален за серьезное нарушение правил. 28 июля «Спартак» направил в КДК РФС обращение на отмену красной карточки. ЭСК РФС заключил, что судья Карасев правильно удалил игрока. КДК РФС не отменил красную карточку Заболотного.

Рассматривался вопрос дополнительного наказания. На заседании присутствовал юрист «Спартака», а Заболотный записал видеообращение.

За грубую игру КДК дисквалифицировал Антона Заболотного на два матча, один из которых – условно. Также Заболотному установлен испытательный срок – до конца сезона 2025/26», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Таким образом, Заболотный не сыграет с «Акроном» в 3-м туре Мир РПЛ. Игра пройдет в воскресенье, 3 августа.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
КДК РФС
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