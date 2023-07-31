«Милан» продал Ребича «Бешикташу» за 2 млн евро. Зарплата – 2,5 млн в год

Теги Милан серия А Италия Бешикташ высшая лига Турция трансферы Анте Ребич деньги Футбол

Анте Ребич перешел из «Милана» в «Бешикташ».

Турецкий клуб сообщил, что с вингером подписан контракт сроком на два сезона. Хорват будет зарабатывать 2,5 млн евро в год (после уплаты налогов), а за подписание договора ему выплатят 280 тысяч евро. Также ему будут перечислять до 10 тысяч евро за каждый сыгранный матч.

Сообщалось, что за Ребича «Милан» получит 2 млн евро с учетом бонусов.

Анте присоединился к «Милану» в сезоне-2019/20 и забил 27 голов за 100 игр в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: bjk.com.tr

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25 комментариев

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Даниил Блуман
За копейки
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Рауан Турсунов
Странно почему никто не предложил контракт из аравии
+17
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olegio rosso
Старуха может спать спокойно) Увы последние сезоны Ребе был обузой Милан запоздал с трансфером. Удачи в Турции
+6
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Антон Бондаренко
удачи, хозяин Ювентуса!
+9
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Нионель Ералду
Ответ Рауан Турсунов
Странно почему никто не предложил контракт из аравии
Без имени особо никого не берут, единичные случаи
+6
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ya_za_ac_milan
Ответ Ale10FJ
Странный трансфер , да и вообще отношение к нему в Милане, сколько смотрел матчи Милана Ребич всегда играл норм , всегда полезно, уж получше того же Салемаркеса, но видимо какая то внутренняя тема.
Ребич неплохо смотрелся в кризисном Милане. Но потом Пиоли нашёл нити игры и правильную тактику- Милан здорово вырос по игре и Ребич нет. Он не потянул возросший уровень игры + травмы наложились. Полезный игрок был, критика лишь потому, что он последние полтора года играл очень мало при огромной ЗП в 3,5 млн.
****
А Салемакерса ты недооцениваешь. Как по мне он очень полезен, когда надо удержать счёт или засушить игру. Как тактическая опция для Пиоли- хороший вариант. Продавать его не стоит. Он на 3 позициях может играть - правый вингер, правый защитник, левый вингер. Да и его уровень игры потихонечку растёт. Надо оставлять.
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Егор Иванов
Спасибо за всё, дон Рэбэ, и удачи ❤️🖤
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Тюменец
Добротный игрок. Звездой бы не стал, но работяга. Турки молодцы
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Бакытбек Мусин
Почему Пиоли не выпускал его хотя бы справа вместо Салемакерса и Мессиаса так и не понял, думаю он быд сильнее их,
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ya_za_ac_milan
Критиковать игрока не буду. Конечно корявый немного игрок с точностью передач в районе 50 процентов, но он помог Милану воскреснуть, вернуться на лидирующие позиции в Серии А. Несмотря на вздорный характер ни с кем не конфликтовал, клуб и тренера уважал.Тащил, когда Леао адаптировался и взрослел. Мальдини за него здорово переплатил- отдал Андре Силву, который стоил около 30 млн евро и 5 млн сверху докинул доплаты+ 3,5 млн евро оклада в год. Но это не вина Ребича, что он дорого так встал Милану. Игрок средний я бы его даже в лучшие годы не оценил бы дороже 15 млн евро- нашего дурачка тогда немцы знатно развели. Спасибо за всё в общем. Надеюсь Милан окончательно перерос таких игроков и вступил новую эру- бороться не за ТОП4 а за чемпионство.
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MajestySport
В первые пару сезонов тащил Милан к вершине, хороший игрок, помог Милану очень хорошо.
Кстати Юве может теперь выдохнуть)
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Ale10FJ
Странный трансфер , да и вообще отношение к нему в Милане, сколько смотрел матчи Милана Ребич всегда играл норм , всегда полезно, уж получше того же Салемаркеса, но видимо какая то внутренняя тема.
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Николай Иванов.
Хороший игрок был, классный гол забил Ливерпулю
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Игорь Новиков
Ответ Рауан Турсунов
Странно почему никто не предложил контракт из аравии
Предлагали, кажется, он сам отказался.
+6
-6
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Михаил Лубянский
Так то мог бы ещё в середняках попылить, а что касается Милана, своих денег отработал, показал максимум, просто его максимум оказался слабее амбиций Милана
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Balt
Ответ Рауан Турсунов
Странно почему никто не предложил контракт из аравии
Не всем пески пустыни аравийской по душе.
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Balt
Ответ Нионель Ералду
Без имени особо никого не берут, единичные случаи
Ну как единичные. Не единичные. Посмотрите составы команд аравийской вышки и пердива. Таких и даже ниже уровнем как Ребич там хватает. В Про Лиге СА 127 легов, и это сплошь звёзды что ли?
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Мертвый
Ответ Рауан Турсунов
Странно почему никто не предложил контракт из аравии
мало что ноунейм, но ещё игрок ниже среднего, таких там полно....
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Kahn01
Ответ Нионель Ералду
Без имени особо никого не берут, единичные случаи
У Ребича имя менее известное чем у Фофаны?
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