«Милан» продал Ребича «Бешикташу» за 2 млн евро. Зарплата – 2,5 млн в год

Анте Ребич перешел из «Милана» в «Бешикташ».

Турецкий клуб сообщил, что с вингером подписан контракт сроком на два сезона. Хорват будет зарабатывать 2,5 млн евро в год (после уплаты налогов), а за подписание договора ему выплатят 280 тысяч евро. Также ему будут перечислять до 10 тысяч евро за каждый сыгранный матч.

Сообщалось, что за Ребича « » получит 2 млн евро с учетом бонусов.

присоединился к «Милану» в сезоне-2019/20 и забил 27 голов за 100 игр в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: bjk.com.tr