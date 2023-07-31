«Милан» продал Ребича «Бешикташу» за 2 млн евро. Зарплата – 2,5 млн в год
Анте Ребич перешел из «Милана» в «Бешикташ».
Турецкий клуб сообщил, что с вингером подписан контракт сроком на два сезона. Хорват будет зарабатывать 2,5 млн евро в год (после уплаты налогов), а за подписание договора ему выплатят 280 тысяч евро. Также ему будут перечислять до 10 тысяч евро за каждый сыгранный матч.
Сообщалось, что за Ребича «Милан» получит 2 млн евро с учетом бонусов.
Анте присоединился к «Милану» в сезоне-2019/20 и забил 27 голов за 100 игр в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: bjk.com.tr
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А Салемакерса ты недооцениваешь. Как по мне он очень полезен, когда надо удержать счёт или засушить игру. Как тактическая опция для Пиоли- хороший вариант. Продавать его не стоит. Он на 3 позициях может играть - правый вингер, правый защитник, левый вингер. Да и его уровень игры потихонечку растёт. Надо оставлять.
Кстати Юве может теперь выдохнуть)