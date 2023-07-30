Карвахаль после 0:3 от «Барсы»: «Реал» на правильном пути. Мы адаптируемся к новой системе»

Даниэль Карвахаль оценил поражение «Реала» от «Барселоны» (0:3) в товарищеском матче.

«В первые 15 минут каждого тайма « » была лучше, и мы не сыграли так, как хотели. Потом мы догоняли соперника и создавали моменты.

Команде удавалось достаточно много владеть мячом и перехватывать инициативу. Это был сложный матч. У нас все получилось, мы адаптируемся к новой системе.

Мы не были точны перед воротами, но сделали все возможное, чтобы забить. Последние два гола нас подкосили, мы не должны были их пропускать. Несмотря на это, команда находится на правильном пути. Мы сделали кое-что хорошее», – сказал защитник « ».