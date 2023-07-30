Карвахаль после 0:3 от «Барсы»: «Реал» на правильном пути. Мы адаптируемся к новой системе»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига товарищеские матчи (клубы) Даниэль Карвахаль Класико Футбол

Даниэль Карвахаль оценил поражение «Реала» от «Барселоны» (0:3) в товарищеском матче.

«В первые 15 минут каждого тайма «Барселона» была лучше, и мы не сыграли так, как хотели. Потом мы догоняли соперника и создавали моменты.

Команде удавалось достаточно много владеть мячом и перехватывать инициативу. Это был сложный матч. У нас все получилось, мы адаптируемся к новой системе.

Мы не были точны перед воротами, но сделали все возможное, чтобы забить. Последние два гола нас подкосили, мы не должны были их пропускать. Несмотря на это, команда находится на правильном пути. Мы сделали кое-что хорошее», – сказал защитник «Реала».

65 комментариев

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Nike of FW
Любителям делать выводы по предсезонке

➡️ Man Utd победил Arsenal
➡️ Real Madrid победил Man Utd
➡️ Arsenal победил Barça
➡️ Barça победила Real Madrid

победа радует, но это только предсезонка ...
+49
-3
+46
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Nacho13
Я очень удивился, что с выходом Модрича и Крооса игра Реала ухудшилась. Честно говоря, был уверен, что Барса не удержит преимущества в один гол.
+19
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Марслан Акматалиев
Ответ JENNINGS
Всего лишь товарищеский матч, а некоторые сине-гранатовые индивидумы радуются, словно вышли из группы ЛЧ
так фанаты Реала же после матча с Арсеналом хоронили Барсу и говорили, что уже всё, команда деградирует
+31
-13
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человек-муравей человек-физрук
jennings в новой обуви бегает жаловаться админу :)
+10
-5
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M. Shinoda
Ответ Nike of FW
Любителям делать выводы по предсезонке ➡️ Man Utd победил Arsenal ➡️ Real Madrid победил Man Utd ➡️ Arsenal победил Barça ➡️ Barça победила Real Madrid победа радует, но это только предсезонка ...
Да очевидно, что матч по итогу ничего не решал. Даже как болельщику приятно конечно, но ликования по поводу победы нет. Главное побольше посмотреть на игроков, которые основными не будут и попробовать обкатать некоторых игроков на новых позициях, если с трансферами будет туго
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GuruFutbola
Ответ Spiker1606
Для Барселоны эта игра была важна, как жизнь, а для Реала это обычный товарищеский матч
Поэтому мчк играл основой и ломал игроков?)
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Blaumerc
Ответ JENNINGS
Некоторые - это кто? Я отвечаю только за себя. Пришли мне хоть один мой комментарий о матче «Арсенал» - «Барса»?!
так он тоже о некоторых как и ты о некоторых, не о тебе же.
+6
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JENNINGS
Всего лишь товарищеский матч, а некоторые сине-гранатовые индивидумы радуются, словно вышли из группы ЛЧ
+26
-23
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voodoochild
От создателей «Не дадим забить им шесть!».
+3
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человек-муравей человек-физрук
Ответ JENNINGS
Комментарий удален модератором
так ты либо убегаешь либо бежишь жаловаться :) смысл тебе что-то писать?
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Kahn01
С Винисиусом и Родриго в роле нападающих это выглядит ужасно, извините. Если не будет куплен нормальный форвард, сезон обречён. Вчера это было просто смешно.
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Бакинский Кот
Ответ Nike of FW
Любителям делать выводы по предсезонке ➡️ Man Utd победил Arsenal ➡️ Real Madrid победил Man Utd ➡️ Arsenal победил Barça ➡️ Barça победила Real Madrid победа радует, но это только предсезонка ...
Да , это всё верно , но такая команда как Реал играет без центрального нападающего - это нонсенс...
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Stalker05
Главное не сворачивайте с этого пути 😊
+1
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человек-муравей человек-физрук
Ответ JENNINGS
Где, кому я жалуюсь?
откуда я знаю кому. ты у меня спрашиваешь? я не знаю кому. это твои принципы
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TJ tigra
Ответ Nacho13
Я очень удивился, что с выходом Модрича и Крооса игра Реала ухудшилась. Честно говоря, был уверен, что Барса не удержит преимущества в один гол.
Same. Но вполне возможно просто ещё не набрали форму. А в этом возрасте это особо сказывается. Это пока ничего не значит.
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Tristan...
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
По товарняку судить?
Для меня эта игра особо ничего не значила. Приятный бонус, не более
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Артём Поддубный
Не вижу я что-то никакого правильного пути. Зная Анчелотти, он просто поменял расстановку и пустил все на самотёк, в надежде что в который раз проканает)
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SopTecret
Ответ GuruFutbola
Рад, что игроки мчк приняли свою судьбу быть резиновой игрушкой Барселоны и больше не намерены сопротивляться)
По комментариям на спортсе можно докторскую по психиатрии защитить...
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GuruFutbola
Ответ Пацанчик реальный
А ты не устал сидеть круглосуточно на сайте?)
Я сисадмин
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Vatikan
Это позор. И делают вид, что все хорошо) стыдобище. И это без Месси! Унижение на лайте
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WESTERN-
Ответ Бакинский Кот
Да , это всё верно , но такая команда как Реал играет без центрального нападающего - это нонсенс...
И ? Есть примеры как спокойно выигрывать титулы без ЦН и в сборных и в командах.
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Пацанчик реальный
Ответ GuruFutbola
Я сисадмин
Ты сисбот,программа,которая загружена на сайт,которая должна восхвалять ФК Рычаг со всеми вытекающими
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человек-муравей человек-физрук
Ответ JENNINGS
Утверждаешь, что я якобы жалуюсь, при этом спрашиваешь у меня, откуда ты это должен знать. С логикой всё в порядке?
так ты же делаешь значит ты и знаешь. вроде как логично
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Aymammet Baylyyew
Ответ Nike of FW
Любителям делать выводы по предсезонке ➡️ Man Utd победил Arsenal ➡️ Real Madrid победил Man Utd ➡️ Arsenal победил Barça ➡️ Barça победила Real Madrid победа радует, но это только предсезонка ...
А прошлом году ты помнишь
Ливерпуль 7-0 громили М.Ю
И Барселона проигрывало М.Ю на ле 2-1
Реал 5-0 Ливерпуль лч
Барса 3-1 Реал
Это было не предсезонка это называется футбол здесь всё бывает
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JENNINGS
Ответ человек-муравей человек-физрук
jennings в новой обуви бегает жаловаться админу :)
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