«Севилья» не продала «Баварии» Буну за 8+4 млн евро. «ПСЖ» может предложить 12 млн

«Севилья» отклонила первое предложение «Баварии» по Яссину Буну.

По информации журналиста Луки Бендони, « » предложила за Буну 8 миллионов евро и 4 млн евро в качестве бонусов, но « » отклонила предложение.

Голкипером сборной Марокко также интересуется «ПСЖ», готовый предложить 12 млн евро. Ожидается, что «Бавария» не собирается соперничать с « » в вопросе цены.

В Ла Лиге в сезоне-2022/23 Буну провел 25 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.