«Севилья» не продала «Баварии» Буну за 8+4 млн евро. «ПСЖ» может предложить 12 млн

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Севилья лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Яссин Буну деньги Футбол

«Севилья» отклонила первое предложение «Баварии» по Яссину Буну.

По информации журналиста Луки Бендони, «Бавария» предложила за Буну 8 миллионов евро и 4 млн евро в качестве бонусов, но «Севилья» отклонила предложение.

Голкипером сборной Марокко также интересуется «ПСЖ», готовый предложить 12 млн евро. Ожидается, что «Бавария» не собирается соперничать с «ПСЖ» в вопросе цены.

В Ла Лиге в сезоне-2022/23 Буну провел 25 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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16 комментариев

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Ебздрогыч
Ну если Онану купили за 50+ миллионов, то за Буну можно смело 20-30 просить, а то и больше. Очень крутой вратарь, причем показал свой уровень и в клубе, и в сборной
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+11
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blaugrano
За 8 млн можно футболку с автографом Буну в Мюнхен отправить.
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QWertY
Ответ Ебздрогыч
Ну если Онану купили за 50+ миллионов, то за Буну можно смело 20-30 просить, а то и больше. Очень крутой вратарь, причем показал свой уровень и в клубе, и в сборной
Во первых, Буну на 5 лет старше
Во вторых, Севилья выставили всех своих игроков на трансферы, включая Буну
В третьих, Онана более стабильный
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Born is the King
8 млн за Буну это просто унизительное предложение. Зная финансовую ситуацию клубов Ла лиги все хотят забрать топ игроков по цене левой пятки Маунта
+4
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+3
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che kaif
Бавар проект немного ошибся. Буну играет не в их лиге где им отдают за бесценок игроков
+7
-4
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VictorVallecano
Что за смешные деньги за топового голкипера?
+4
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Денис Курбатов
псж от обиды решили забирать всех потенциальных игроков баварии?
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dorff_nk
У ПСЖ и Баварии один спортивный директор? Где Бавария с потенциальным трансфером там и ПСЖ
+2
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Андрей Десятников
Ответ VictorVallecano
Что за смешные деньги за топового голкипера?
Все знают, что у Севильи проблемы с деньгами, и судя по всему те готовы продавать игроков по цене ниже рыночной.
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ẞADIM TM
Ответ dr. cage
Бавария когда то пыталась побороться с Реалом за Наваса.. Сейчас он абсолютно свободен.. ПСЖ его за символические деньги уступит.. На ленточке Навас сильнее Буну будет.. Да и по лонгам тоже..
не смеши
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Алексей Гусев
Буну за 12 евро, а Онана за 60 фунтов?? Мир сошел с ума.
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Xxx zzz
Если в итоге перейдет-останется Буну без практики толком
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Алексей Гусев
Ответ Андрей Десятников
Все знают, что у Севильи проблемы с деньгами, и судя по всему те готовы продавать игроков по цене ниже рыночной.
90 млн? это долги?? тогда Реал, Барса, МЮ как минимум уже обязаны объявить себя банкротами, и еще пару менее значительных клубов типо Милана и Интера и распустить команды как СА, по этой логике.
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