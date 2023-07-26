«Севилья» не продала «Баварии» Буну за 8+4 млн евро. «ПСЖ» может предложить 12 млн
«Севилья» отклонила первое предложение «Баварии» по Яссину Буну.
По информации журналиста Луки Бендони, «Бавария» предложила за Буну 8 миллионов евро и 4 млн евро в качестве бонусов, но «Севилья» отклонила предложение.
Голкипером сборной Марокко также интересуется «ПСЖ», готовый предложить 12 млн евро. Ожидается, что «Бавария» не собирается соперничать с «ПСЖ» в вопросе цены.
В Ла Лиге в сезоне-2022/23 Буну провел 25 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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