Энрике о «ПСЖ»: «Состав нужно усиливать, необходимы и трансферы на выход»

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Луис Энрике Футбол

Луис Энрике считает, что состав «ПСЖ» нуждается в изменениях.

«После недель тренировок впечатление прекрасное. Речь не только о статусе клуба и условиях для работы, но и о мастерстве игроков.

Но состав все равно нужно усиливать, равно как необходимы и трансферы на выход. Во время турне мы используем матчи, чтобы получить [более детальное] представление о команде и добиться результатов на поле», – сказал главный тренер «ПСЖ».

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9 комментариев

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Милдронат Бромантанов
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Spaten
Он не понял пока куда попал
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Kaka_GOAT
"Состав Реала нужно усиливать, необходимо трансфер на выход"
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Neclerque
С уходом Мбаппе надо как угодно договариваться с Осимхеном и Бернардо Силвой
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Fan de PSG depuis 2002
Сейчас уже идут переговоры с 32-летним голкипером Севильи Яссином Буну и 20-летним нападающим Лиона Брэдли Барколя (его хочет видеть Энрике). Плюс я думаю, что, в случае ухода Мбаппе, вероятно активизируется вопрос о трансфере форварда Наполи Виктора Осимхена.

Кто может уйти? Известно, что Энрике не рассчитывает на Юлиана Дракслера (уже ведёт переговоры с клубами Саудовской Аравии), Леандро Паредеса (ведёт переговоры с Галатасараем), Джорджиньо Вейналдума, Юго Экитике (могут включить в сделку по Влаховичу), Левена Кюрзава, Колена Дагба и Кейлора Наваса. Также клуб готов рассмотреть достойные предложения по Марко Верратти. Ведутся переговоры об аренде Ромой Ренату Саншеша с опцией дальнейшего выкупа.

Таким образом, ожидается больная чистка состава и его дальнейшее качественное усиление.
Надеемся, верим.
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