Энрике о «ПСЖ»: «Состав нужно усиливать, необходимы и трансферы на выход»

Луис Энрике считает, что состав «ПСЖ» нуждается в изменениях.

«После недель тренировок впечатление прекрасное. Речь не только о статусе клуба и условиях для работы, но и о мастерстве игроков.

Но состав все равно нужно усиливать, равно как необходимы и трансферы на выход. Во время турне мы используем матчи, чтобы получить [более детальное] представление о команде и добиться результатов на поле», – сказал главный тренер « ».