Энрике о «ПСЖ»: «Состав нужно усиливать, необходимы и трансферы на выход»
Луис Энрике считает, что состав «ПСЖ» нуждается в изменениях.
«После недель тренировок впечатление прекрасное. Речь не только о статусе клуба и условиях для работы, но и о мастерстве игроков.
Но состав все равно нужно усиливать, равно как необходимы и трансферы на выход. Во время турне мы используем матчи, чтобы получить [более детальное] представление о команде и добиться результатов на поле», – сказал главный тренер «ПСЖ».
Кто может уйти? Известно, что Энрике не рассчитывает на Юлиана Дракслера (уже ведёт переговоры с клубами Саудовской Аравии), Леандро Паредеса (ведёт переговоры с Галатасараем), Джорджиньо Вейналдума, Юго Экитике (могут включить в сделку по Влаховичу), Левена Кюрзава, Колена Дагба и Кейлора Наваса. Также клуб готов рассмотреть достойные предложения по Марко Верратти. Ведутся переговоры об аренде Ромой Ренату Саншеша с опцией дальнейшего выкупа.
Таким образом, ожидается больная чистка состава и его дальнейшее качественное усиление.
Надеемся, верим.