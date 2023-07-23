«Эвертон» арендовал Данджуму на сезон. Он мог перейти еще зимой, но «Тоттенхэм» перехватил его

«Эвертон» объявил о переходе Арно Данджумы из «Вильярреала».

Английский клуб арендовал 26-летнего футболиста на один сезон. Как сообщает Фабрицио Романо, в соглашении нет права выкупа. Данджума взял 10-й номер в « ».

Фото: twitter.com/Everton

Напомним, зимой был близок к аренде в «Эвертон», но «Тоттенхэм» перехватил его в момент, когда футболист уже согласовал условия личного контракта с «ирисками».

«Второй раз – удачно», – написал Данджума в твиттере.