«Эвертон» арендовал Данджуму на сезон. Он мог перейти еще зимой, но «Тоттенхэм» перехватил его

Теги Эвертон премьер-лига Англия Вильярреал Ла Лига трансферы Арно Данджума Футбол

«Эвертон» объявил о переходе Арно Данджумы из «Вильярреала».

Английский клуб арендовал 26-летнего футболиста на один сезон. Как сообщает Фабрицио Романо, в соглашении нет права выкупа. Данджума взял 10-й номер в «Эвертоне».

Фото: twitter.com/Everton

Напомним, зимой Арно был близок к аренде в «Эвертон», но «Тоттенхэм» перехватил его в момент, когда футболист уже согласовал условия личного контракта с «ирисками».

«Второй раз – удачно», – написал Данджума в твиттере.

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12 комментариев

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MU<3
Должуна бы кто арендовал
+13
0
+13
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arajanarm
Эвертон вилетить в следующем сезоне
+5
-2
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Олег Комисаров
Ответ MU<3
Должуна бы кто арендовал
Все психбольницы не захотели взять его в аренду… Остается только «Рехаб»😏
+4
-1
+3
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ман сити фейк
Ответ MU<3
Должуна бы кто арендовал
Ригобер естественно
+2
0
+2
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окечуква
Карьера Данджумы примерно как последнее десятилетие в истории Эвертона: небольшие просветы при печальной общей картине. Удачи, конечно, Данджуме, но игрок так себе.
+2
-1
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The Best
Ответ MU<3
Должуна бы кто арендовал
С рычагберкой в придачу
+1
0
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Aidos9419
теперь он будет скитаться по арендам до конца карьеры ?
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EvertoniaMen
Ответ arajanarm
Эвертон вилетить в следующем сезоне
неть!
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