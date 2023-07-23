Рафаэль Варан: «МЮ» может победить любую команду мира. Догнать «Ман Сити» – серьезный вызов, но мы готовы»

Рафаэль Варан высказался о готовности «Манчестер Юнайтед» конкурировать с «Манчестер Сити».

«Нужно верить. Иногда разница между хорошей командой и топ-командой состоит в психологическом факторе.

Будет новый сезон, поэтому все возможно. Догнать « » – серьезный вызов, но мы готовы к нему.

Выиграть АПЛ очень сложно. Турнир с каждым сезоном становится все лучше и лучше. Каждая команда сильна, уровень очень высокий, поэтому нужно быть готовыми. Будет сложно, но мы должны биться в каждом матче.

Думаю, в прошлом сезоне мы показали, что способны победить любую команду мира. Если посмотреть на результаты того сезона, нам нужно больше стабильности.

Мы можем обыграть любого соперника, но это непросто, потому что побеждать нужно каждые три дня. Тем не менее это вызов и таковы требования», – сказал защитник « » .