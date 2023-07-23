Рафаэль Варан: «МЮ» может победить любую команду мира. Догнать «Ман Сити» – серьезный вызов, но мы готовы»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Рафаэль Варан Футбол

Рафаэль Варан высказался о готовности «Манчестер Юнайтед» конкурировать с «Манчестер Сити».

«Нужно верить. Иногда разница между хорошей командой и топ-командой состоит в психологическом факторе.

Будет новый сезон, поэтому все возможно. Догнать «Манчестер Сити» – серьезный вызов, но мы готовы к нему.

Выиграть АПЛ очень сложно. Турнир с каждым сезоном становится все лучше и лучше. Каждая команда сильна, уровень очень высокий, поэтому нужно быть готовыми. Будет сложно, но мы должны биться в каждом матче.

Думаю, в прошлом сезоне мы показали, что способны победить любую команду мира. Если посмотреть на результаты того сезона, нам нужно больше стабильности.

Мы можем обыграть любого соперника, но это непросто, потому что побеждать нужно каждые три дня. Тем не менее это вызов и таковы требования», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан.

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kaka10
Сезон ещё не начался. У всех по 0 игр и очков, а МЮ уже догоняет
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
David Aprasidze
Как догнать Сити, не привлекая внимания санитаров
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sardor Abdujalilov
Который год догоняете уже)
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Стахович
Ой,опять бла-бла-бла.В лучшем случае зацепят Кубок Лиги и дойдут до 1/8 ЛЧ.В худшем Тен Хаага уволят зимой и с временным тренером будут доигрывать сезон
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
H1Tretz
Ответ kaka10
Сезон ещё не начался. У всех по 0 игр и очков, а МЮ уже догоняет
Ахахахах хорош
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
А слабо сыграть и победить российскую команду?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Ответ kaka10
Сезон ещё не начался. У всех по 0 игр и очков, а МЮ уже догоняет
С привозами Варана против Сити (ещё в Реале причём) мемный безтрофейный Тоттенхэм быстрее станет чемпионом чем это подобие МанЮ
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ML26
Догнать хотя бы Арсенал нужно по уровню развития, а потом смотреть в сторону МС
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Ответ Стахович
Ой,опять бла-бла-бла.В лучшем случае зацепят Кубок Лиги и дойдут до 1/8 ЛЧ.В худшем Тен Хаага уволят зимой и с временным тренером будут доигрывать сезон
Какой кубок лиги? С нагрузкой ЛЧ не смогут больше выставлять по 70% основы на клубы пердива и вряд ли столько известных клубов рано самовыпилиться как в прошедшем сезоне
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий