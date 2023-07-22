Гильермо Абаскаль: «Уважаем философию «Спартака» – хотим доминировать, атаковать. Если против тебя стоят стеной, нужно знать, кто это преодолеть»

Теги Спартак премьер-лига Россия тактика Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль заявил, что «Спартак» хочет доминировать и атаковать.

– Год назад в своем первом большом интервью для нашего сайта вы объявили свою цель – сделать «Спартак» тактическим хамелеоном. На какой стадии ее реализация?

– Мы продолжаем совершенствоваться в этом направлении.

На протяжении всего сезона у нас был примерно один и тот же набор футболистов, но мы стремились играть в разный футбол, и ребята подтягивали свои навыки, чтобы адаптироваться к конкретной новой модели.

Мы всегда помним о ключевых элементах игровой философии «Спартака», уважаем ее. «Спартак» хочет доминировать на поле, атаковать с первой до последней минуты. Но порой матчи складываются так, что нужно уметь быть разным и удивлять соперника.

Игроки должны реагировать на происходящее молниеносно, как в уличном футболе. И если против тебя стоят в обороне стеной, ты должен знать, как это преодолеть.

Это касается и меня как тренера, и футболистов: они получают установку от штаба, но мы не можем действовать на поле за них, – сказал главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.

11 комментариев

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leonid2406
Вроде Оренбург не из тех, кто стоит стеной. По прошлым матчам и составу, они любят держать мячик. Поэтому забить парочку, надеюсь, сможем. Главное - это как сыграет оборона. Если с минимумом ошибок, то победим. Нам необходим реванш за прошлую встречу!
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слишком большие ожидания лично у меня от сезона, должны прибавлять с учётом усиления, но первый матч он сложный самый и важно завтра победить!
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QWertY
Абаскаль это на русском говорил?
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Overkiller
В Питере удивили, да, семёру заглотить это редкость. Эх, с судьями чай недопили, видимо.
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Сергей Морозов
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слишком большие ожидания лично у меня от сезона, должны прибавлять с учётом усиления, но первый матч он сложный самый и важно завтра победить!
За нашу оборону как то тревожно
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Ответ Сергей Морозов
За нашу оборону как то тревожно
Литвинов/Дуарте будут играть скорее всего...меня наоборот тревожит атака наша, Бальде и Мелёшин на старт претендуют - Шамар и Соболев, другие новички центра не играют...
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leonid2406
Ответ QWertY
Абаскаль это на русском говорил?
Если написано на русском - значит на таком и говорил. Не надо заморачиваться, журналистам спортса надо верить)
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Ответ leonid2406
Вроде Оренбург не из тех, кто стоит стеной. По прошлым матчам и составу, они любят держать мячик. Поэтому забить парочку, надеюсь, сможем. Главное - это как сыграет оборона. Если с минимумом ошибок, то победим. Нам необходим реванш за прошлую встречу!
новый тренер у них, как играют команды Ярошика большой вопрос...при Личке было понятно...
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psycho
Ответ leonid2406
Вроде Оренбург не из тех, кто стоит стеной. По прошлым матчам и составу, они любят держать мячик. Поэтому забить парочку, надеюсь, сможем. Главное - это как сыграет оборона. Если с минимумом ошибок, то победим. Нам необходим реванш за прошлую встречу!
Личка ушёл, теперь сложно будет парочку забить 😶
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