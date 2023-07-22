Гильермо Абаскаль: «Уважаем философию «Спартака» – хотим доминировать, атаковать. Если против тебя стоят стеной, нужно знать, кто это преодолеть»
Гильермо Абаскаль заявил, что «Спартак» хочет доминировать и атаковать.
– Год назад в своем первом большом интервью для нашего сайта вы объявили свою цель – сделать «Спартак» тактическим хамелеоном. На какой стадии ее реализация?
– Мы продолжаем совершенствоваться в этом направлении.
На протяжении всего сезона у нас был примерно один и тот же набор футболистов, но мы стремились играть в разный футбол, и ребята подтягивали свои навыки, чтобы адаптироваться к конкретной новой модели.
Мы всегда помним о ключевых элементах игровой философии «Спартака», уважаем ее. «Спартак» хочет доминировать на поле, атаковать с первой до последней минуты. Но порой матчи складываются так, что нужно уметь быть разным и удивлять соперника.
Игроки должны реагировать на происходящее молниеносно, как в уличном футболе. И если против тебя стоят в обороне стеной, ты должен знать, как это преодолеть.
Это касается и меня как тренера, и футболистов: они получают установку от штаба, но мы не можем действовать на поле за них, – сказал главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
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