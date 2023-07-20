Набабкин о России на Евро-2012: «Казалось, до финала дойдем – очень сильная команда была. Поймали расслабон после Италии и Чехии, возможно»

Кирилл Набабкин считает, что сборная России могла лучше выступить на Евро-2012.

Российская команда заняла третье место в группе А с Чехией, Грецией и Польшей и не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы. В первом туре Россия разгромила чехов (4:1), но затем сыграла вничью с поляками (1:1) и проиграла грекам (0:1).

– Ты в 2012 году ездил на Евро, хотя изначально не был в списке. Как узнал, что едешь?

– Я был в компании друзей, у меня зазвонил телефон. Смотрю, а там неизвестный номер. Я попросил своего друга Пашу ответить на звонок. Он ответил, на другом конце : «А где ? Мы его в сборную собираемся вызвать». Паша мне говорит: «Это Бородюк из сборной». А я ему: «Да ладно тебе, хорош уже. Какая сборная? Вешай трубку».

Потом еще раз звонят, тут я все-таки понял, что это не прикол. Весело получилось.

– Ты тогда отыграл весь товарищеский матч с Италией (3:0). Было ощущение, что та сборная едет на чуть ли не в финал выходить.

– 100%. Очень сильная команда была. Для меня совершенно непонятно, как тогда не вышли из группы. Казалось, что можем дойти до финала.

Все понимали, куда мы приехали. Возможно, поймали небольшой расслабон после Италии и Чехии. После вылета было очень большое сожаление, – сказал защитник .