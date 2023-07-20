Набабкин о России на Евро-2012: «Казалось, до финала дойдем – очень сильная команда была. Поймали расслабон после Италии и Чехии, возможно»
Кирилл Набабкин считает, что сборная России могла лучше выступить на Евро-2012.
Российская команда заняла третье место в группе А с Чехией, Грецией и Польшей и не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы. В первом туре Россия разгромила чехов (4:1), но затем сыграла вничью с поляками (1:1) и проиграла грекам (0:1).
– Ты в 2012 году ездил на Евро, хотя изначально не был в списке. Как узнал, что едешь?
– Я был в компании друзей, у меня зазвонил телефон. Смотрю, а там неизвестный номер. Я попросил своего друга Пашу ответить на звонок. Он ответил, на другом конце Александр Бородюк: «А где Кирилл? Мы его в сборную собираемся вызвать». Паша мне говорит: «Это Бородюк из сборной». А я ему: «Да ладно тебе, хорош уже. Какая сборная? Вешай трубку».
Потом еще раз звонят, тут я все-таки понял, что это не прикол. Весело получилось.
– Ты тогда отыграл весь товарищеский матч с Италией (3:0). Было ощущение, что та сборная едет на Евро чуть ли не в финал выходить.
– 100%. Очень сильная команда была. Для меня совершенно непонятно, как тогда не вышли из группы. Казалось, что можем дойти до финала.
Все понимали, куда мы приехали. Возможно, поймали небольшой расслабон после Италии и Чехии. После вылета было очень большое сожаление, – сказал защитник ЦСКА.
Мне кажется, что это вина Адвоката в первую очередь. Неудачный выбор состава, плюс запасных вообще не наигрывал. А кого-то, кто был в отличной форме (Самедов) так не взял…
Обидно было. Не сравниваться там конечно с Марибором, но осадок был.
Как вы умудрились проиграть Греции - вот это , конечно, да
- Что мы, этот колхозный Евро не выиграем что-ли?
Перевожу на складный:
"Вот в 2008 году была сильная сборная, а ваша "сильная" в 2012 умудрилась Грекам 1:0 проиграть."
В составе куча уже сбитых летчиков была, чей пик карьеры к тому моменту прошел, из более менее свежей крови лишь всякие среднички: Набабкин, Гранат, Комбаров, Глушаков, Кокорин - куда хуже поколение.
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Ваши ожидания - ваши проблемы.
Напрямую указом президента закреплено за Симоньян, как за руководителем госхолдинга, освещение государственной политики страны.
Как они возили праймовую Германию в товарняке, было впечатление что вышли на пик топ 10 сборных мира. Еще молодой Дзага в расцвете сил.
Мне кажется на ЧМ 2010 могли погудеть даже громче Евро 2012