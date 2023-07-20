Набабкин о России на Евро-2012: «Казалось, до финала дойдем – очень сильная команда была. Поймали расслабон после Италии и Чехии, возможно»

Теги ЦСКА Кирилл Набабкин Александр Бородюк премьер-лига Россия сборная Чехии по футболу Сборная России по футболу Евро-2012 Чемпионат.com Футбол

Кирилл Набабкин считает, что сборная России могла лучше выступить на Евро-2012.

Российская команда заняла третье место в группе А с Чехией, Грецией и Польшей и не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы. В первом туре Россия разгромила чехов (4:1), но затем сыграла вничью с поляками (1:1) и проиграла грекам (0:1).

– Ты в 2012 году ездил на Евро, хотя изначально не был в списке. Как узнал, что едешь?

– Я был в компании друзей, у меня зазвонил телефон. Смотрю, а там неизвестный номер. Я попросил своего друга Пашу ответить на звонок. Он ответил, на другом конце Александр Бородюк: «А где Кирилл? Мы его в сборную собираемся вызвать». Паша мне говорит: «Это Бородюк из сборной». А я ему: «Да ладно тебе, хорош уже. Какая сборная? Вешай трубку».

Потом еще раз звонят, тут я все-таки понял, что это не прикол. Весело получилось.

– Ты тогда отыграл весь товарищеский матч с Италией (3:0). Было ощущение, что та сборная едет на Евро чуть ли не в финал выходить.

– 100%. Очень сильная команда была. Для меня совершенно непонятно, как тогда не вышли из группы. Казалось, что можем дойти до финала.

Все понимали, куда мы приехали. Возможно, поймали небольшой расслабон после Италии и Чехии. После вылета было очень большое сожаление, – сказал защитник ЦСКА.

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40 комментариев

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Bashibuzuck
"А ваши ожидания это ваши проблемы"(c) 😁
+26
-4
+22
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Tun
После Гууса очень быстро откатились к 90м - команда вроде сильная, уверенны в себе, о финалах мечтаем, а по факту дальше группы не выползаем) разница лишь в том, что на Евро 96 играли с 2мя финалистами и Италией, а на Евро 12 с колхозом
+21
-2
+19
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Makeav
Вообще реально обидно. Перед чемпионат разобрались с Италией 3:0, которая в итоге до финала дошла. На старте без проблем крепких чехов тоже разгромно обыграли. С поляками потом вели в счете, но Блащаклвски какую-то невероятную банку положил. С Грецией тоже атаковали весь первый тайм, но такой глупый гол пропустили… притом ещё поляки должны были забивать на последних минутах Чехии и бы проходили бы дальше, но там с ленточки ворот кто-то вынес.

Мне кажется, что это вина Адвоката в первую очередь. Неудачный выбор состава, плюс запасных вообще не наигрывал. А кого-то, кто был в отличной форме (Самедов) так не взял…

Обидно было. Не сравниваться там конечно с Марибором, но осадок был.
+19
-4
+15
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werowolf-gears
Ого, не знал что Набабкин был на том Евро
+10
-2
+8
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JENNINGS
Ответ Иван Дорн
У вас расходятся показания, 4 года ранее это 2008. Самое ужасное, кто то вас плюсует
Я 2008 год и имел ввиду
+4
0
+4
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JENNINGS
Очень сильная команда была 4 годами ранее
Как вы умудрились проиграть Греции - вот это , конечно, да
+9
-6
+3
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Гамарджоба Генацвале
Широков после Чехии и Италии:
- Что мы, этот колхозный Евро не выиграем что-ли?
+4
-1
+3
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pit4er
На том Евро все мертвые были, кроме Дзагоева
+7
-5
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dimonivanov
Ответ Tun
После Гууса очень быстро откатились к 90м - команда вроде сильная, уверенны в себе, о финалах мечтаем, а по факту дальше группы не выползаем) разница лишь в том, что на Евро 96 играли с 2мя финалистами и Италией, а на Евро 12 с колхозом
да уж, в 2012 вероятно была слабейшая группа в истории ЧЕ до формата с 24 командами
+2
0
+2
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Дриблинг Куртуа
Ответ Иван Дорн
У вас расходятся показания, 4 года ранее это 2008. Самое ужасное, кто то вас плюсует
Конструкция предложения не самая удачная у человека вышла, бывает.

Перевожу на складный:
"Вот в 2008 году была сильная сборная, а ваша "сильная" в 2012 умудрилась Грекам 1:0 проиграть."
+2
0
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Wekil
Все-таки к 2012-му та команда уже начала стареть и сдавать, а вот на чм-10 вполне могли бы замахнуться на четвертьфинал, а то и больше. Если бы не Марибор...
+2
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Zidan4ik
Может не нужно было на частных самолетах летать в Питер между играми? Тогда бы минимум до полуфинала дошли
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Максат Тобыш
Ответ Олег Ковальчук
какой еще Италии?
Тов матч 3-0
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Makeav
Ответ Максат Тобыш
Как можеть он виноват, если он создавал ту команду
Ту команду создал Хиддинк. Но она постарела за 4 года, а Адвокат видимо просто хотел выехать на багаже.
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Tun
Ответ dimonivanov
да уж, в 2012 вероятно была слабейшая группа в истории ЧЕ до формата с 24 командами
без вероятно, слабейшая с большим отрывом. к тому же не помню случая, чтоб не выходили сразу обе команды из первых двух корзин
+1
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Ярик01
За счет чего.
В составе куча уже сбитых летчиков была, чей пик карьеры к тому моменту прошел, из более менее свежей крови лишь всякие среднички: Набабкин, Гранат, Комбаров, Глушаков, Кокорин - куда хуже поколение.
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Glyb Aleksey
Да там уже по матчу с Поляками было видно, что что-то пошло не так. Думал, к матчу с греками сделают выводы, а вышло, как обычно, к сожалению.
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MikhaL
а в итоге получилось очередное "Мы обосрались"
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скорпыч
Казалось, что можем дойти до финала.
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Ваши ожидания - ваши проблемы.
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Black Banana
Ответ Иван Дорн
У вас расходятся показания, 4 года ранее это 2008. Самое ужасное, кто то вас плюсует
«Все понимают, один ты не понимаешь?»
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Arti22
А он чё там был разве?
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Ярик01
Ответ Stefen
Я еще раз спрошу, вдруг ты не понял или сделал вид, что не понял, какое отношение она имеет к ВОЕННОМУ руководству страны? Может Симоньян является официальным спикером МО? Может она занимает какую-то должность в генштабе?
Для бестолковых я напрямую процитировал основную задачу "Россия сегодня".
Напрямую указом президента закреплено за Симоньян, как за руководителем госхолдинга, освещение государственной политики страны.
+1
-1
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Ilya Shilovskiy
Эх, как же дымило после греков. Не было ни сил, ни голоса. Я Карагуниса на всю жизнь запомнил...
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Ярик01
Ответ Stefen
Что же вам всем так нравится цитировать господина украинцев Милли и повторять мантру про 3 дня и Киев?
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Ligalaiz
Ответ Makeav
Вообще реально обидно. Перед чемпионат разобрались с Италией 3:0, которая в итоге до финала дошла. На старте без проблем крепких чехов тоже разгромно обыграли. С поляками потом вели в счете, но Блащаклвски какую-то невероятную банку положил. С Грецией тоже атаковали весь первый тайм, но такой глупый гол пропустили… притом ещё поляки должны были забивать на последних минутах Чехии и бы проходили бы дальше, но там с ленточки ворот кто-то вынес. Мне кажется, что это вина Адвоката в первую очередь. Неудачный выбор состава, плюс запасных вообще не наигрывал. А кого-то, кто был в отличной форме (Самедов) так не взял… Обидно было. Не сравниваться там конечно с Марибором, но осадок был.
Мариборская сборная Гуса так-то даже сильнее сборной Адвоката была

Как они возили праймовую Германию в товарняке, было впечатление что вышли на пик топ 10 сборных мира. Еще молодой Дзага в расцвете сил.

Мне кажется на ЧМ 2010 могли погудеть даже громче Евро 2012
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