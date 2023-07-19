Эдегор об упущенном «Арсеналом» титуле АПЛ: «До сих пор больно, мы мечтали победить. Должны с пользой использовать все, чему научились»

Мартин Эдегор считает, что «Арсенал» может извлечь урок из прошедшего сезона АПЛ.

«Очень противоречивые чувства [по поводу прошлого сезона]. Мы гордимся тем, как далеко мы продвинулись и насколько улучшились за последние несколько лет. Бороться за титул против команды, которая выиграла все – хороший шаг для нас, но в то же время больно остановиться так близко от победы.

Мы мечтали победить, поэтому нам до сих пор больно, но мы должны использовать все, чему научились в прошлом году, с пользой – так же, как мы делали это годом ранее. Мы пропустили Лигу чемпионов, но вернулись еще сильнее, еще более подготовленными.

Мы должны сделать то же самое сейчас, чтобы вернуться и извлечь из разочарования пользу, и мы постараемся это сделать».

О новичках «Арсенала»

«Все эти подписания могут принести клубу что-то замечательное. Это отличные игроки и прекрасные ребята. Они уже очень хорошо адаптируются, и сейчас хороший коллектив по-настоящему важен. Мы будем играть в чемпионов, примем участие во множестве турниров, сыграем много важных матчей.

Я в предвкушении возможности поиграть с новоприбывшими. Они хорошие ребята – как на поле, так и за его пределами, – и я чувствую, что они многое нам дадут.

Сплоченность – вот что отличает эту команду. Мы как семья, где все работают друг на друга и помогают друг другу. Клуб и проделали огромную работу по созданию этой культуры, и это крайне важно.

Сегодня в футболе важно, чтобы команда была по-настоящему сплочена, и все боролись друг за друга, что мы и делаем. Вот почему мы уверены друг в друге – потому что мы доверяем друг другу и работаем друг на друга».

О неоправданных ожиданиях

«Разговоры и ожидания будут всегда, но наша работа – сосредоточиться на том, что мы можем контролировать: на производительности, на том, что мы можем делать каждый день на тренировках, чтобы быть уверенными, что мы усердно работаем и совершенствуемся.

Это отличная команда. Есть много молодых футболистов, голодных до побед. Это ключ к тому, чтобы продолжать усердно работать, продолжать идти вперед и стремиться быть лучше каждый день.

Люди могут говорить и писать что угодно, но наша задача – оставаться сосредоточенными», – сказал капитан « ».